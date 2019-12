Ať už bude řeč o těch, kteří se nebáli ponořit do vod opavského sádráku, nebo o zvědavých přihlížejících ze suchého břehu, jedno je jisté. Opavský rampouch, konaný na Štědrý den, se stává každým rokem populárnějším.

Letos proběhl už podesáté a již při příchodu k jezeru bylo dle počtu odstavených aut a přicházejících lidí patrné, že oblast kolem písčité pláže nedaleko tamní restaurace bude zaplněna. A skutečně tomu tak bylo.

Na úvod moderátor všechny přítomné přivítal a sdělil nezbytné číselné údaje o vodě. „Teplota vody činí šest stupňů Celsia, dále od břehu je to čtyři a půl,“ konstatoval.

Celou akci jako vždy zahájil anděl strážný, jenž proplul se svým kajakem kolem vánočního stromečku, který byl umístěn na „ledové kře“ nedaleko břehu. Ta byla bohužel vzhledem k charakteru počasí jen vyrobena, ačkoli v paměti zůstávají ročníky, kdy bylo potřeba vyvinout nemalé úsilí při vysekávání ledu, aby se otužilci vůbec mohli v sádráku vykoupat.

Diváky posléze přivítalo také několik kajakářů, kteří nezapomněli předvést ani známé eskymácké obraty. Po vodní hladině se následné projel i Santa Claus na svém „pekelném prkně“ a přivezl dárky do tomboly. A poté už přišel na řadu pomyslný vrchol celého recesistického setkání.

Letošní rampouch totiž nesl podtitul Labutí jezero. Proto se za zvuků Čajkovského Labutího jezera na pláž ladně přibaletilo hejno „labutí“, jejichž vystoupení bylo náležitě oceněno potleskem.

Potom si už nedočkavci mohli konečně svléci župany, nasadit čepice či jiné pokrývky hlavy a udělat pár temp ve vodě. Ze břehu na všechny dohlížel erudovaný zdravotník se svým kufrem první pomoci a první pomoc v podobě štamprle byl připraven poskytovat i anděl, který měl stále v kajaku celou akci pod kontrolou.

Na sádráku již tradičně panovala přátelská rodinná atmosféra, zájemci se mohli rovněž občerstvit třeba svařákem nebo čajem.

„Opavský rampouch mám už několik let spojený nejen s tím, že se u něj dobře pobavím, protože to bývá opravdu vtipné. Je fajn, že organizátoři vždy připraví nějakou zábavu pro diváky. No a také je dobré udělat si na Štědrý den hezkou procházku a potkat se zde s přáteli. Ve vodě jsem ale ještě nikdy nebyla, zatím jsem nesebrala odvahu,“ zmínila například se smíchem jedna z divaček Eva Beinhauerová.