V hale ve Wolkerově ulici v městské části Kateřinky nudu neznají. Skupina nadšenců tady totiž staví obří model kolejiště. Vůbec nejde o žádné nováčky, sedm let už svůj unikátní model představovali zájemcům ve Lhotě u Opavy.

Pak se rozhodli usídlit do vlastních prostor, už mají koupený pozemek, symbolicky hned za nádražím ve Lhotě. Než ale ke stavbě seženou potřebné finance, přesunuli se do Opavy, kde našli potřebné zázemí.

Tisíce stromečků a nové stanice

Práce běží podle plánu. Model, to však nejsou jen samotné koleje, vlaky či nádražní budovy. Nedílnou součástí je také krajina.

„Momentální fáze stavby se blíží své hlavní podobě. Lepí se poslední metry kolejí v nové velké stanici, která bude lidem lépe viditelná a uvidí v ní veškerý zajímavý provoz, který taková stanice skýtá. Modeluje se tvar krajiny a pracuje se na nových stromečcích, kterých bude potřeba tisíce. Zbytek kolejiště je již hotový, opravený a obnovuje se jeho elektrické znovuzapojení,“ přibližuje předseda spolku Železničních modelářů Lhota Jakub Javorek.

Oproti předešlému modelu se návštěvníci mohou těšit i na zbrusu nové stanice. Konkrétně například Milotice nad Opavou, Třemešná ve Slezsku nebo Osoblaha. „Ty na původním modelu nebyly a budou vycházet z originálních předloh stanic. Snažíme se na nich dodržet vše tak, jako je to v reálu. Nicméně některé prostorové kompromisy musíme dodržet, prostor bohužel není nafukovací,“ vysvětluje.

Model by rádi veřejnosti zpřístupnili do konce února příštího roku. „Chceme dodržet slib, který jsme dali lidem, kteří nám přispěli a výrazně tak pomohli model realizovat. Nicméně kdo ví, co bude kvůli momentální situaci. To však není v našich silách ovlivnit,“ pokračuje. I modeláři tak museli svou vášeň přizpůsobit covidu. „Museli jsme omezit činnost ve větším počtu a rozložit různé práce přes celý týden. Časově i s prací je to velmi náročné. Nicméně naštěstí mám v klubu převážně členy, na které se mohu spolehnout a vím, že společně vše stihneme,“ říká Jakub Javorek.

Vlastní figurka na kolejišti

O prázdninách spustili na portálu HitHit startovač, kde zájemci mohli finančně na stavbu kolejiště přispět. A mohli si vybrat i zajímavé dárky. „Bezkonkurenční a velmi oblíbená byla odměna v podobě možnosti mít vlastní figurku na kolejišti. Plánujeme její zařazení i do chystaného eshopu. Na druhém místě byly různé certifikáty, které skýtaly balíček propagačních předmětů a VIP vstupy na předpremiéru otevření. Zvýšený zájem jsme zaznamenali ve volných vstupech,“ prozrazuje.

Potřebná částka 270 tisíc korun se vybrala, konečný příspěvek se vyšplhal až na 304 100 korun. „Podpořilo nás 103 osob a za to jim patří obrovské díky. Je naprosto úžasné, že i v téhle době se cílová částka vybrala. Dává nám možnost postavit lidem model, u kterého se i zasmějí, zavzpomínají, dětem se rozzáří oči štěstím. Podpory lidí si velice vážíme o to více, že jejich pomoc přišla v době, kdy se k nám velké a významné firmy v Opavě otočily zády,“ konstatuje závěrem Jakub Javorek.

Železniční modeláře můžete sledovat také na jejich internetových stránkách.