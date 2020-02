Naznačují to výsledky kontrol sledovaných párů orlů skalních vypuštěných do volné přírody. "Kontrola jednoho ze dvou párů orlů skalních v Oderských vrších s pomocí fotopastí dopadla na výbornou. Fotky z druhé poloviny prosince, na kterých jsou vidět samice Oldřiška a samec Wabi dokládají, že oba orli jsou v dobré kondici a pohodě," sdělují na webu bartošovické stanice její pracovníci.

Zároveň uvádějí, že již těší na nastávající hnízdní sezónu, která snad bude mít šťastnější konec. Oldřiška, narozená v roce 2016 a o čtyři roky starší samec Wabi, loni zahnízdili a měli potomka, ten však nepřežil. "Mládě ve stáří okolo 25 dní bylo smeteno z hnízda při velmi silné bouřce. Muselo jít o zcela extrémní poryv větru, protože se v lokalitě vyvrátily i staleté, mohutné a zdravé jedle," doplňují novojičínští ochránci přírody.

To, že i druhý pár orlů skalních loni zahnízdil, je nadějí do budoucna, možná již pro letošní rok, kdy by se mu mohlo podařit dochovat a vyvést z hnízda prvního potomka. Druhý pár, který tvoří orlice Libavá a orel Slávek, loni měl již pátého potomka, samici Elišku. V první polovině loňského září ochránci přírody konstatovali, že se pohybuje v teritoriu okolo hnízda a je v pořádku.