/FOTOGALERIE/ Na Osoblažsku v zaniklé vsi Pelhřimovy studenti architektury vytvořili několik originálních přístřešků. Z jejich invence se zrodila také noclehárna pro majitele houpacích sítí a závěsných lůžek hamaků.

Studenti architektury v Pelhřimovech dostali hromadu prken, vruty a zadání "bezpečný úkryt". | Foto: Deník / František Kuba

Desítka studentů Fakulty architektury VUT Brno dorazila na workshop, na kterém si chtěli vyzkoušet jaké to je tvořit v divočině bez přístupu k internetu. Měli k dispozici jen hromadu prken, vruty a zadání vybudovat „bezpečný úkryt“. Hamaky se dobře prodávají, protože se vlezou do batohu a není nad relaxaci v bezpečí vysoko nad kousavými mravenci. Každý, kdo zkusil vyrazit s hamakem do přírody, vám potvrdí, jak je těžké najít dva stromy v optimální vzdálenosti, které jsou dostatečně pevné. Budoucí architekti problém vyřešili. Pro návštěvníky Pelhřimov postavili hamakovou noclehárnu.