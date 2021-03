O tom, zda budou jezdit kyvadlové autobusy mezi Hvězdou a Ovčárnou rozhoduje Moravskoslezský kraj jako objednavatel veřejných služeb.

„V tomto úseku bude autobusové spojení od 4. března dočasně zrušeno. Vzhledem k situaci už nebyly objednány posilové autobusy, jaké známe z víkendových spojů. Ještě do 4. března může cestovat autobusem na Ovčárnu někdo s bydlištěm v okrese Bruntál,“ potvrdila mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Briklenová s tím, že žádné výjimky z rámce krizových opatření zde neplatí.

Stop autobusům! Vydrželo to měsíc

Není to první případ, kdy kraj zkusil kvůli pandemií zastavit spoje na Ovčárnu. V souvislosti s nárůstem pozitivních testů na koronavirus nařídil hejtman Ivo Vondrák zrušit kyvadlovou dopravu od 24. října 13. prosince 2020.

V polovině prosince byla doprava obnovena s odůvodněním, že se v autobusech zpřísnila hygienická opatření a omezila se jejich přepravní kapacita na 60 cestujících. Na zprávu o obnovení spojů v půlce prosince čekali netrpělivě především provozovatelé zimních areálů v oblasti Pradědu, aby mohli ekonomicky fungovat aspoň v omezeném rozsahu prostřednictvím výdejních okének.

Nový dopravce se představuje

V tuto chvíli je těžké předpovědět, kdy dojde k obnovení autobusové dopravy na Ovčárnu. Starosta Krnova Tomáš Hradil zveřejnil zajímavý dopis, který mu zaslal Jan Širc, oblastní ředitel dopravní firmy Z-Group bus a.s., divize Morava.

„Rád bych vás informoval, že společnost Z-Group bus a.s., dříve ČSAD Vsetín a.s., na základě vaší žádosti úspěšně získala licenci k provozování cyklobusu z Ostravy na Ovčárnu v trase přes město Krnov. Zahájení provozu cyklobusu plánujeme od 1.5.2021. Cyklobus bude jezdit každý víkend, včetně svátků, až do 28.9.2021. Kapacita cyklobusu je 25 kol. Chtěl bych vás tímto požádat o propagaci provozu cyklobusu před zahájením jeho provozu mezi občany města Krnova,“ napsal Jan Širc starostovi Krnova.