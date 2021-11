Z vydírání je obžalován režisér pořadu. U soudu se promítaly zmíněné materiály, které štáb během sedmi dní pořídil.

Dvaačtyřicetiletý S. K. si měl na život sáhnout kvůli obavám z rasismu, k němuž jej měl údajně režisér nutit. Náhradní manželka G. F., která do Slavkova přicestovala z Litovle, byla totiž Romka. Ze záznamů bylo patrné, že jakmile se S. K. dozvěděl, do jakého prostředí jeho žena odjela, začal mít obavy.

Sebevražda a Výměna manželek. Pozůstalí viní režiséra, chtěl prý adrenalin

„Říkám si, kam jsem ji to vlastně poslal, když jsem se do Výměny manželek přihlásil. Myslím, že tam má peklo na zemi,“ zmínil například. Padly i výrazy jako litovelské ghetto či alkohol. „Dost jsem viděl ve své práci a umím si to představit," pokračoval.Během společných rozhovorů se pak své „nové“ manželky několikrát ptal na jejich domácí poměry, mluvilo se i o tom, že rodina žije ze sociálních dávek.

Situaci ještě zhoršil fakt, když se S. K. dozvěděl, že G. F. strávila v minulosti několik let ve vězení. Řeč přišla i na jejího současného přítele, bývalého boxera, který měl rovněž se zákonem oplétačky. „Nedivím se, že má strach. Ale myslím, že u nás doma jsou všichni rozumní, nedovolí, aby se tam něco stalo,“ uvedla G. F. s tím, že už to vše bere jako uzavřenou záležitost, z níž se poučila.

Sebevražda ve Výměně manželek: režisér u soudu v Opavě čelí obžalobě z vydírání

S. K. opakovaně konstatoval, že jestli mu jeho manželka z Litovle zavolá, je připraven natáčení okamžitě ukončit. Z jejich společného výletu do kavárny v Opavě nebo z koupání na Stříbrném jezeře bylo patrné, že se od své náhradní manželky distancuje. „Asi se stydí, že jsem Romka. Že jsem tu s nimi a mohlo by nás vidět tolik lidí,“ řekla G. F. Ta se jej naproti tomu několikrát ptala na domácí poměry ve Slavkově a narážela na to, jestli jim to s jeho ženou doma „klape“.

Posledním natočeným dnem byl den sedmý. Atmosféra zachycená kamerou však byla na rozdíl od ostatních dní takřka idylická. Jak S. K., tak i G. F. se shodli na tom, že čím déle spolu jsou, tím si začínají i více rozumět. „Ze začátku jsem nevěděl, co mohu očekávat. Ale změnil jsem názor, G. je úplně v pohodě. Upravil jsem si obrázek,“ uvedl s tím, že názor změnil na základě společné konverzace nebo toho, jak se náhradní manželka staví k práci. Také ona byla spokojena a prohlásila, že se cítí skoro jako doma. On sám pak ale potvrdil, že se mu už po jeho ženě velmi stýská.

Opavský dopravní podnik chce zdražit jízdné, připlatí si úplně všichni

Podle předložených natočených záznamů nic nenasvědčovalo tomu, co se odehraje osmý den, kdy S. K. nedaleko svého domu spáchal sebevraždu.Soudce ještě přečetl výpověď nezletilého syna zemřelého. V ní mimo jiné podobně jako jeho bratr u výslechu uvedl, že režisér na jeho otce tlačil, aby říkal rasistické narážky. Ten pak měl mít obavy, že jej kvůli tomu propustí ze zaměstnání.Obžalovaný režisér vinu od začátku odmítá. Díl ze Slavkova nakonec televize nevysílala.Ještě dodejme, že rozsudek u soudu ani tentokrát nepadl, protože hlavní líčení bylo znovu odročeno.