"Když kopřivničtí Piráti podpořili současného starostu, obsadili místo jednoho radního a podepsali deklaraci o přijetí odpovědnosti za správu města, snesla se na hlavu Pirátů v kraji lavina kritiky. Jeden ze signatářů dohody totiž figuruje na kandidátní listině SPD a Piráti, jak je známo, užší spolupráci s touto nedemokratickou stranou odmítají," uvedla ve čtvrteční tiskové zprávě Jana Ožanová, mluvčí Pirátů v Moravskoslezském kraji.

Celá situace podle krajského vedení Pirátů vznikla špatnou komunikací kopřivnické buňky s předsednictvem krajského sdružení, deklarace byla totiž podepsána bez jeho vědomí. Člen Pirátů pro Kopřivnici Ladislav Stehlík, který deklaraci podepsal, teď musí na základě hlasování krajského fóra od deklarace odstoupit.

„Vznikly tady dva hlavní proudy. Stávající starosta Kopečný (ODS) byl pod tlakem prvního místostarosty Hanuse (ODA - KK), který rovněž usiloval o pozici starosty. V tomto sporu jsme se postavili za stávajícího pana starostu. Jeho oponent Adam Hanus o naši důvěru přišel, když se ukázalo, že město bez výběrového řízení zadalo zpracování dokumentů města společnosti, která vytvářela (ODA - KK) předvolební kampaň. Jako podmínku pro podpis deklarace jsme navrhli zrušení funkce třetího místostarosty, která byla opětovně zřízena po volbách 2018, tato funkce tak již neměla být dále obsazena. Město tím mělo ušetřit asi dva a půl milionů korun,“ říká člen Pirátů pro Kopřivnici Ladislav Stehlík.

„Okolnosti podpory současného starosty jsou svým způsobem pochopitelné a našim lidem v Kopřivnici jejich roli nijak nezávidím. Snažili se o stabilizaci vedení města, které dlouhodobě nefunguje, což narušuje i chod úřadu. Nicméně zde došlo k pochybení a překročení kompetencí, podpis dohody si měli nechat posvětit krajským sdružením. To by s podílem na vedení města s podporou SPD nesouhlasilo, to vyplynulo i ze včerejšího hlasování. Vyzýváme tedy našeho zastupitele Ladislava Stehlíka, aby od deklarace odstoupil,“ dodává předseda krajského sdružení Pirátů Jiří Demel.

Deník situaci sleduje a chystá další pokračování kauzy.