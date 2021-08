Kvůli koronavirovým opatřením například chyběl jeden z hlavních taháků této tradiční folklorní přehlídky, a sice průvod, který projíždí městem a v jehož čele jede legendární postava této akce – Jura spod Grónia, vlastním jménem Władysław Niedoba. Toho před lety nahradil Adam Ryłko, syn současného předsedy Hlavního úřadu PZKO Jana Ryłka.

„Letošní průvod jsme odvolali s ohledem na všemožná omezení. Vlastně ještě měsíc před dnešním dnes jsme nevěděli, za jakých podmínek můžeme takovou akci jako je Gorolski Święto pořádat. Nikdo nebyl schopen říci, co se smí a co nesmí. Proto jsme se rozhodli průvod zrušit,“ vysvětlil Jan Ryłko.

Náhradní Jura spod Grónia

Statný muž v horalském kroji na koni se ale přece jen po nedělní mši z kostela přes město do amfiteátru v Městském lese vydal. Koně sice neměl bílého, leč hnědáka, ale podle vlastních slov se Bogdan Ciepciok jako legendární Jura spod Grónia tak trochu cítil. „Při zahájení Gorolskiego Święta bylo řečeno, že tento ročník přinesl něco nového a že je návratem ke kořenům. A Jura spod Gronia nemůže na Gorolu chybět,“ říká statný muž z Bukovce.

Dodal, že „jet Gorola“ má pro něj obrovský rozměr. Symbolický i duchovní. Jeden ze symbolů života horalů vidí v tom, když před polednem vyjel z kostela a začalo hustě pršet. „To znamená, že gorol musí obstát i v těch nejtvrdších podmínkách,“ dodává Bogdan Ciepciok.

Dvoudenní program

Přestože přípravy letošního Gorola provázela velká nejistota, nakonec se slavnost přece jen podařilo připravit. I když nebyla v plné parádě, jako v minulých letech (loni se nekonala – pozn. aut.), letošní, byť jen dvoudenní program určitě nikoho nezklamal.

Jako každoročně se představily taneční a pěvecké soubory, které fungují při místních kolech PZKO a místo polského souboru Wisła, který každoročně přijížděl, organizátoři sáhli „do záloh“ a z Dolan (tak se na Těšínském Slezsku říká západní oblasti Těšínského Slezska okolo Karviné, Orlové a Havířova – pozn.- aut.) pozvali havířovský soubor Blędowice a Suszanie z Horní Suché. Zábava rozhodně neutrpěla a na své si přišli milovníci folkloru z Těšínského Slezska.

On-line přenos pro ty, kdo nemohli přijet

Protože ne všichni, kdo by chtěli, mohli na letošní Gorolski Święto přijet, rozhodli se jim organizátoři atmosféru přiblížit prostřednictvím on-line přenosu. Jak říká šéf PZKO Jan Ryłko, začali s takovými přenosy už před 10 lety, snad jako první v republice.

„Teď se ukazuje, že to byl velmi progresivní krok. I díky zkušenostem jsme letos mohli těm, kdo na Gorola nemohli přijet, přiblížit jeho atmosféru. Oba dva dny běžely ze setkání v Domě PZKO a z amfiteátru přenosy v reálném čase a víme, že je sledovali milovníci folkloru Těšínského Slezska ve Vídni, Londýně, Berlíně, USA i Austrálii,“ vypočítal šéf Ryłko.

Dodal také, že je rád, že se organizace akce jako je Gorlski Święto vrací ke kořenům, tedy do doby před zhruba 30 lety, kdy organizátoři slavnosti zvali do Jablunkova soubory z celého světa. „Myslím, že to opět můžeme organizovat ve svém kruhu, že je dost našich souborů, které se tu mohou prezentovat,“ dodává předseda PZKO Jan Rylko.