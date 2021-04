Michal Toman absolvoval evropský šampionát v capoeiře, který se kvůli covidu konal přes počítač. Vyhrál. Toman hned v úvodu vyprávění pro Deník upozorňuje, že capoeira v sobě zahrnuje bojový systém, k tomu patří mnoho tanců, písní a zvyků.

„Capoeira není jen bojové umění, ale dá se shrnout jako kulturní balík mnoha věcí, které v sobě nesou brazilskou kulturu. Capoeirista umí hrát na hudební nástroje, má rytmus, umí zpívat, tančit, bojovat, umí akrobacii, zná jazyk a mnoho dalších věcí, které k tomu patří,“ upřesňuje Michal Toman.

Začátky v Novém Jičíně

Capoeiře se začal věnovat v Novém Jičíně, který má jednu z nejdelších tradic v Evropě. Michal Toman tak byl v první generaci dětí, která se v Evropě capoeiru učila. Začal už v osmi letech.

„Capoeira – to byl také jeden z důvodů, proč jsem šel do Bratislavy. Kromě toho, že tam byla škola múzických umění a ten můj obor moderní tanec, tak tam byl i vynikající klub capoeiry s mnoha výbornými capoeiristy. Tam v tom pokračuji, takže letos to dělám už devatenáctý rok,“ vysvětluje.

Každoročně si capoeiristé porovnávají své kvality. V České republice sice není mistrovství, ale existuje mistrovství zemí V4, mistrovství Evropy a mistrovství světa.

Letošní mistrovství Evropy v capoeiře se konalo od 1. do 4. dubna. Jeho zvláštností bylo, že se kvůli „protipandemickým“ opatřením uskutečnilo online. „Soutěžící byli rozděleni do pásových kategorií, podle toho jaký pásek mají. Já jsem byl v kategorii zelený a zeleno-fialový pás. Vzhledem k tomu, že mistrovství bylo poprvé on line a nemohl být kontaktní boj, vymyslely se jiné kategorie,“ pokračuje Michal Toman.

Jak vypadal boj

V kategorii sólo soutěžící musel předvést sám nějakou sestavu, další kategorií byla hra na hudební nástroj berimbau a třetí kategorií byl boj. Michal Toman se přihlásil do všech tří. Se sólo sestavou neměl problém, neboť, jak říká, capoeiristi jsou zvyklí někomu něco takto předvádět, ať už na hudbu nebo na zpěv. V souboji se při standardním mistrovství náhodně vybírají dva lidé, kteří bojují spolu.

„Není to full kontakt, ale hodnotí se reakce, kreativita, jak člověk přemýšlí a podobně. To se boduje a vylučovací metodou člověk může dojít až do finále. Letos se to udělalo tak, že nám náhodně vybrali člověka na druhé straně kamery. Takže jsme měli za úkol být metr od počítače, abychom byli dobře vidět, a snažili jsme se navzájem na sebe reagovat. Když on kopl, krýt se, a pak jsem zase inicioval útoky. Každý měl minutu a půl. Mysleli jsme si, že to nemůže fungovat. Ale s naším mistrem z Německa jsme měli přes stejnou on line aplikaci asi měsíc a půl přípravu a zjistili jsme, že to funguje,“ dodává Michal Toman.

Před 1. dubnem se domluvil s provozovateli Střediska volného času Fokus v Novém Jičíně a pronajal si malý sál. Podmínkou byly samozřejmě negativní test, respirátor ve vnitřních prostorách a skutečnost, že bude sám. Tam se pak prakticky na čtyři dny zavřel a domů se chodil jen vyspat.

Mezitím absolvoval soutěže před monitorem počítače. „Bylo to zajímavé, dívat se na někoho na obrazovce, kdo je na druhé straně Evropy a reagovat na něj,“ poznamenává Michal Toman.

Mistra čeká odměna, speciální výcvik asi čtyři sta kilometrů od Rio de Janeira

Účast pro něj nakonec skončila velkým úspěchem. Stal se ve své kategorii mistrem Evropy. Jeho výsledky v pásové kategorii zelený a zeleno-fialový pás byly: 1. místo v disciplíně Solo Capoeira, 1. místo v disciplíně Sao Bento Grande (boj), nejlepší zelený pás v disciplíně Solo Capoeira, nejlepší zelený pás v disciplíně Sao Bento Grande, nejlepší bojová hra Sao Bento Grande společně s Coelho (Maďarsko).

Získal by tak pět medailí. V disciplíně hra na hudební nástroj skončil čtvrtý. Výsledek považuje za velký úspěch, ale ještě o trochu více si cení 11. místa z předloňského mistrovství světa, které se uskutečnilo v brazilském Rio de Janeiru. „Brazílie je v capoeiře velmoc, takže to bylo zatím asi nejvíce,“ říká.

Medaile z mistrovství Evropy mu vzhledem k okolnostem na krk nikdo nepověsil, o to ale Michalu Tomanovi tolik nejde. „Jde o to vědomí a spíše uznání nějakého respektu. Každý rok se to koná v Brazílii. Je to týdenní pobyt v džungli. Už jsem na něm jednou byl. Capoeira se tam trénuje všude, ve vodě, v bahně, večer, ráno, prostě nepřetržitě. Ta první místa to budou mít zadarmo, takže to je krásná odměna,“ uzavírá Michal Toman.