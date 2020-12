Zřejmě poslední možnost si v letošním roce zajít do hospody, restaurace nebo baru měli zájemci také v Opavě ve čtvrtek 17. prosince. Úderem dvacáté hodiny večerní se totiž brány zmíněných podniků definitivně uzavřely, a to na základě rozhodnutí vlády. Od pátku 18. prosince už budou moci mít v provozu znovu pouze výdejní okno.

Zřejmě poslední letošní příležitost vyrazit s přáteli "na jedno" si nenechali ujít ani opavští štamgasté.

„Býval jsem pravidelným návštěvníkem hospody U Dvou Dobráků v Opavě. Když se na jaře zavřelo, bral jsem od nich piva v PET lahvích a to samé teď na podzim. Nechci, aby můj oblíbený podnik zkrachoval. Když se hospody na začátku prosince zase otevřely, neváhal jsem a vyrazil. Snažím se gastronomii podporovat, nejen hospody, ale i restaurace. A dneska je to naposledy podle mě na hodně dlouhou dobu, kdy zase v hospodách můžeme sedět. Takže jdu na to, vyrážím hned po práci ve tři odpoledne. Nemíním se opíjet do němoty, ale prostě si jen tak na pohodu posedět a pokecat s přáteli,“ nechal se slyšet například Petr Václavek.

Do víru města vyrazila i Eva Stoklasová. „Nemáme nikde rezerve, snad bude místo. Obejdeme podniky v centru a uvidíme, kde nakonec skončíme. Mrzí mě, že se hospody zase zavírají, myslím, že jsou schopny dodržet aktuálně nastavená opatření. Nevidím důvod, proč by měli hospodští trpět a přitom byly narvané obchodní domy a centra, kde je hlava na hlavě. Absolutní nesmysl,“ říká.

Hospody se v České republice znovu otevřely 3. prosince, a to do 22 hodin. Na veřejně přístupných místech se rovněž mohl pít alkohol. Od 9. prosince byla provozní doba „zkrouhnuta“ do 20 hodin. Pití alkoholu na veřejných (venkovních) místech bylo znovu zakázáno, stejně tak jako jeho prodej z oken.

A co tedy platí od zmíněného pátku 18. prosince? Hospody, restaurace a bary jsou zavřeny, mohou mít přístupné jen výdejní okno, a to do 23 hodin. Jenže z těchto oken se nesmí prodávat alkohol k okamžité konzumaci, takže třeba svařák nebo pivo v kelímku. V platnosti zůstává zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.

K TÉMATU

Věž Hláska se zavírá, výstupy na ochoz končí

Denně až do 23. prosince měly trvat vánoční výstupy na opavskou radniční věž Hlásku. Jenže kvůli nařízení vlády musejí předčasně skončit, od pátku 18. prosince už bude ochoz uzavřen. Své brány má stále otevřeno opavské Turistické informační centrum na Horním náměstí, a to od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin. Nakoupit zde zájemci mohou nejen propagační materiály města, ale třeba i zajímavé vánoční dárky s opavskou tematikou.