Symbolem boje proti koronaviru se staly povinné roušky. Po úvodní fázi "šijeme roušky" a "zplošťujeme křivku nových případů" pomalu nastupují další fáze "rozvolňujeme" a nebo dokonce "promořujeme".

Sochy moai v Třemešné se staly známým symbolem doby rouškové. Nyní své roušky odložily na znamení fáze rozvolňování. | Foto: Deník / František Kuba

Po dlouhém půstu zas chodíme do kina, ke kadeřníkovi i do knihovny. Platíme parkovné i jízdné. Dětem začínají kroužky, budoucím maturantům škola. Život se vrací do starých kolejí.