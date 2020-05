Nejen lékařům a prodavačkám, ale i dalším potřebným lidem, třeba hercům Těšínského divadla na zkoušky, dodali mladíci již stovky štítů. „Původně jsem si tiskárnu ze školy půjčil k tomu, abych mohl tisknout výrobky na školní jarmark. Ale situace se změnila, tak jsem si řekl, proč toho nevyužít k dobré věci. Škola mi zapůjčilai druhou tiskárnu,“ říká čtrnáctiletý Adam Babinský z Dětmarovic, který technologii 3D tisku před pár lety doslova propadl.

„V sedmé třídě jsem navštěvoval kroužek 3D tisku a zaujalo mě to natolik, že se z toho stal můj velký koníček. Vytiskl jsem toho už hodně, například figurky, různé držáky, pomůcky do školy i domácnosti. Dokonce zaučuji na 3D tiskárně i žáky mladších ročníku, kteří mají o tento obor zájem,“ vypráví Adam.

Přes facebook se připojil k projektu „Lidé pro lidi“, jehož členové zajišťují výrobu, kompletaci a distribuci ochranných štít. Za dobu nouzového stavu už vytiskl ke dvěma stovkám štítů. „Osobně jsem je doručil zubaři z Dětmarovic a paní doktorce Biolkové,“ říká Adam hrdě.

Vyráběl překladače, poté přešel na štíty

Pro Radka Třísku z Dolní Lutyně byly impulzem k výrobě štítů debaty na facebooku, kde lidé sháněli alternativu ke gumičkám, protože ty přestaly ze dne na den "existovat".

„Jelikož jsem členem skupin o 3D tisku, začalo se to tam hemžit modely respirátorů vytisknutých na 3D tiskárně a překladači látky. Překladač slouží k tomu, aby se pruh látky přeložil a zašil a tak nahradil chybějící gumičky. Známým jsem to nabídl a ti byly nadšeni, tak jsem si řekl, že napíšu na FB zprávu, že poskytuji bezplatně překladače,“ líčí počátky své malé „velkovýroby“ ochranných štítů a překladačů, kterých vyrobil a rozdal přes osm set

„Už jsem si řekl, že to stačilo, materiál jsem kupoval ze svého a už jsem toho chtěl nechat. Až mi zavolala zubařka, že četla na facebooku, že tisknu překladače a zda bych nemohl vytisknou i štít. Že prý ona ani její známí lékaři nic nemají. Tak jsem řekl, že určitě pomůžu. Jelikož jsem měl jen jednu tiskárnu, tak mě napadlo kontaktovat našeho starostu, zda by obec nekoupila tiskárnu pro tisk štítů, aby byla výroba rychlejší. Pan starosta mi volal hned druhý den ráno a nadšeně souhlasil, že je to super nápad, a že obec pak 3D tiskárnu dá do školy pro výuku. Tak jsem vybral tiskárnu a potřebný materiál a starosta mi nabídl, že mi proplatí i doposud spotřebovaný materiál. Ozvali se mi i další dva tiskaři, Jan Pala a Miroslav Ćmiel, a nabídli svou pomoc, takže jsme tisk rozjeli ve velkém,“ říká Radek Tříska.

Původně počítal, že vyrobí pár desítek kusů pro místní ordinace. Lékaři i sestry byli rádi, protože nic neměli. Nakonec projevila zájem nemocnice v Havířově a lékaři z ordinací v okolích obcích.

Takže do konce minulého týdne se zkompletovalo asi 400 štítů a materiál na 250 kusů dalších je připraven. Štíty balí po jednotlivých kusech zaměstnankyně radnice.

„Nechci tvrdit, že jsme jediní tiskaři v okolí nebo nějací průkopníci. Mnoho lidí v okolí také tiskne a posílá štíty těm, kde se kompletují tisíce kusů denně. Přesto si myslím, že i ta naše „kapička v moři“ se stala velkou kapkou. Díky ale patří všem, kdo se na tom podílejí,“ dodává Radek Tříska.