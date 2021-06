Některým hasičům se nepoštěstí být u nevšedního zásahu ani po několika měsících či letech. To jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanice v Českém Těšíně vyjela během pouhých dvaceti minut pondělního odpoledne 14. června 2021 hned ke dvěma neobvyklým zásahům. Oba vyřešila tím nejlepším a nejrychlejším způsobem.

"Českotěšínští profesionální hasiči nejprve vyjeli k řece Olši v ulici Na Olšinách, kde na ně již čekala hlídka Městské policie Český Těšín. Náhodný kolemjdoucí jí telefonicky ohlásil nález velkého hada na kraji řeky. Šlo o nádhernou krajtu mřížkovanou (Malayopython reticulatus) o odhadované délce až šesti metrů a hmotnosti přes 50 kg, pro zasahující hasiče už – naštěstí – mrtvou," popsal neobvyklý zásah mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Hasiči tedy bez okolků vytáhli krásné hadí tělo – dosud pružné, ohebné, a ještě bez vnějších známek rozkladu a poškození – z koryta hraniční řeky Olše, u kanalizačních výpustí dešťové vody, a položili ji v plastovém pytli do vozidla městské policie. Hlídka MP ji převezla na veterinární kliniku v Českém Těšíně na pitvu. V úterý ráno ještě nebylo známo, jak se cizokrajný tvor do řeky dostal a jak zahynul.

Českotěšínští profesionální hasiči byli prakticky ihned zavoláni na pomoc týmu ZZS MSK na opačnou část Českého Těšína do Dělnické ulice, asi šest kilometrů od ulice Na Olšinách. Žena v nejlepších letech si tam při napichování špekáčku na opékací vidlici probodla ukazováček své levé ruky.

"Převoz do nemocnice by byl pro ženu s probodnutým prstem velkou opékací vidličkou značně komplikovaný, vidlice bránila i samotnému ošetření. Hasiči proto pomocí pákových nůžek rychle odstřihli co největší část vidlice s dřevěnou rukojetí tak, aby ošetření a převoz byl pohodlný jak pro posádku ZZS MSK, tak pro zraněnou ženu," pokračuje mluvčí hasičů.

„Žena seděla při našem příjezdu tiše v sanitce, a brala to statečně. Po odstřižení vidlice se zcela uklidnila,“ poznamenal velitel hasičského zásahu.