„Čekáme diskuzi a jsme jako vzduch…,“ zní ve čtvrtek odpoledne jednací síní frýdlantské radnice. Na místě obecenstva jsou podnikatelé odmítající vyšší koeficient (a vyšší platby) daně. Třeba pro Jaroslava Kmošťáka působícího v oblasti služeb to znamená ne pětatřicet, ale sedmdesát tisíc korun ročně.

Jednání je to kvůli dani z nemovitosti třetí, jak oznamuje starostka Helena Pešatová. Doufá, že všichni vědí, o co jde, a místostarostu Davida Pavlisku nechává přednést „kompromisní“ návrh vyhlášky: Koeficient nemá být 4, ale jen 3. Nicméně podnikatelé jsou svolní k zachování hodnoty 2 (slevují, před časem ještě žádají 1 až 1,5).

V publiku se objevuje transparent, že 90% měst a obcí v ČR nemá žádný místní koeficient daně z nemovitosti. A také slogany, že jde starostka proti firmám i jejich zaměstnancům, že je zapotřebí pro nakrmení městské kasy sehnat sedm miliard korun, že lidé musí odpracovat padesát tisíc hodin navíc, že nebude volební podpora.

Jeden z opozičních frýdlantských zastupitelů slavnostně rozdává kolegům i veřejnosti „materiály“. Nic převratného, jen programové prohlášení koalice ovládající radnici, kde je rudě zvýrazněný bod: Podpora podnikatelských aktivit. „Příště sedneme a odfajfkujeme si, co se už udělalo,“ poznamenává k tomu zpoza stolu starostka.

Další opoziční zastupitel brblá, že v návrhu vyhlášky „se nevyzná ani čert“. Ruku jako jeden z mála každopádně nezvedá, navýšení koeficientu je i tak schváleno. Ale, jaksi se předtím opomínají lidé čekající na vyjádření před hlasováním. „Je to chyba, místostarosta si nevšiml?“ kroutí hlavou starostka, zatímco podnikatelé se bouří.

Kmošťák se projevuje tak vehementně, až mu padá z nosu rouška (je na tento nedostatek opakovaně upozorněn): „Padesát podpisů od podnikatelů za hodinu! Mám donést tisíc? Nedochází vám, kde budete bez živnostníků…“ Tomáš Farný ze sléváren Giff roztahuje tabulku, kde vypočítává, jak je na tom Frýdlant s potřebou financí.

Starostka zdůrazňuje investice do vodovodů dopravních staveb i školství v asi jedenáctitisícovém městě. „My jsme tady za občany, vy jste jen podnikatelé,“ prohlašuje, za což se jí dostává aplausu. Ironického. Podobně vyznívá po diskuzi i pokus o nové schválení vyhlášky: Zastupitelé hlasují proti tomu, aby o ní znovu hlasovali!

Určitou útěchou může být pokyn pro finanční odbor na frýdlantské radnici, aby zpracoval další vyhlášku. Ta má zohledňovat situaci s ekonomickými dopady vyvolávanými koronavirem. „Která – pokud ovšem projde – umožní požádat o padesátiprocentní slevu daně z nemovitosti v letech 2020 a 2021. Byť ne všem,“ dodává Kmošťák.

O co vlastně jde?

Města a obce inkasují prostředky nejen ze státního rozpočtu (tedy daní občanů), ale i z daně z nemovitostí na svém území. Základní sazbu stanovuje zákon, nicméně radnice si mohou přidat místním koeficientem, od 1 do 5. Frýdlant nejprve plánuje zahrnout výrobní haly, sklady, kanceláře, obchody a jiné provozovny živnostníků tou nejvyšší „čtyřkou“. Po protestech podnikatelů vytváří kompromis v podobě „trojky“ a přidává k němu možnost vytvoření další vyhlášky umožňující žádat o padesátiprocentní úlevu na dani z nemovitosti. Čímž by se podnikatelé (jestliže vyhláška bude a se svou žádostí uspějí) dostali letos a příští rok na stejnou úroveň jako vloni.