Přestože příspěvek byl po nějaké době smazán, krajští úředníci zahájí s člověkem, který pár dní po tragédii zveřejnil na facebookovém profilu číslo účtu, kam mohli lidé přispívat, přestupkové řízení.

„Policisté po vyhodnocení informací a podkladů, tedy na základě provedeného šetření, konstatovali, že osoba, která účet založila, se mohla dopustit přestupku dle zákona o veřejných sbírkách. Policejní orgán tak věc oznámil příslušnému správnímu orgánu, v tomto případě Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje,“ řekla Deníku policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Mluvčí Krajského úřadu Nikola Birklenová Deníku potvrdila, že policie jim spis předala v pondělí a bylo zahájeno šetření.

Oficiální sbírka je jen jedna

Neoficiálních sbírek a transparentních účtů se po požáru v Bohumíně objevilo na sociálních sítích více.

„Jediná oficiální a transparentní veřejná sbírka, která je určena na pomoc zmírnění bohumínského neštěstí, je ta, kterou vyhlásil Moravskoslezský kraj," uvedla mluvčí města Lucie Balcarová. Dodala, že lidé by měli být velmi opatrní, kam svou pomoc posílají. "Pokud by se objevila nějaká další oficiální sbírka, město by o tom veřejnost informovalo," řekla.

Jedinou oficiální sbírku tento týden vyhlásil Moravskoslezský kraj. Lidé mohou do 30. září přispívat na účet 868686/2700. V pondělí 7. září na něm bylo už více než dva a půl milionu korun.

Při požáru zemřelo 11 lidí, desítka dalších utrpěla zranění. Policisté ze žhářského útoku obvinila čtyřiapadesátiletého muže, který se přiznal a uvedl, že chtěl postrašit rodinu, se kterou měl dlouhodobé spory. Na byt ale zaútočil v době, kdy se v něm konala oslava narozenin.

Z 15 účastníků přežili jen čtyři lidé, kterým se podařilo uniknout na balkon sousedního bytu. Šest lidí zemřelo v bytě, pět dalších po pádu z okna v 11. patře panelového domu.