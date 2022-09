Pavla Tsuji, spolumajitelka bistra Maido

„Výraz ‚Maido‘ patří k výrazům kansaiského dialektu a nejtypičtější použití je jako poděkování ve spojení “maido ookini”. V bistru vaří manžel, který je původem z Ósaky. Atmosférou a celkovým konceptem jsme se chtěli přiblížit japonským hospůdkám izakaya, které jsou velmi přátelské, neformální, barevné a se spoustou jídla, které se zde většinou sdílí v rámci jednoho stolu.“

Specializujete se na okonomiyaki, o jaké jídlo se jedná?

„Jsou to placky původem z Ósaky. Základem je zelí a poctivý vývar z tuňáka a řasy kombu. Na vrchu je placka dozdobená nasládlou omáčkou, majonézou, sušenou řasou a hoblinkami ze sušeného tuňáka. Klasická varianta je s tenkými plátky křehkého vepřového. Mimo okonomiyaki pak u nás lidé najdou i nabídku menších jídel zvaných ippin, naším posláním obecně je představit nové chutě a autentické japonské gastro.

Daří se to, nebo si lidé musejí na tuto exotickou kuchyni spíše zvykat?

„Ostrava je moje rodné město a manžela život v zahraničí vždycky lákal, takže to byla vlastně přirozená volba, že jsme se rozhodli podnikat tady. Je pravda, že jsme šli do neznáma. Okonomiyaki nejsou v našich končinách tak známé jako třeba japonské sushi nebo ramen. Ale chtěli jsme hlavně představit nové chutě, nová jídla. Musím říct, že zákazníci si k nám našli cestu a chodí k nám s tím, že jdou vyzkoušet něco nového. Těšíme se také z pravidelných zákazníků, kteří chodí například každý týden na páteční speciály a dělají si rezervace dopředu, i když ani vlastně ještě neví, co za menu chystáme. Tato důvěra nás neskutečně těší.“

I přesto se ale na podzim vracíte do Ósaky?

„Život si můžeme plánovat jak chceme, ale občas se nám plány komplet přehází. Nebudu ale zabíhat do detailů, jedná se o rodinné důvody. Jak to bude dál s Maidem zatím není jisté. Uvažujeme, že by do podniku přišla nová krev. Ale nechť nás lidé sledují na sociálních sítích nebo v newsletteru, dáme určitě včas vědět.

Proč jste součástí Pojezu?

„Nadchl nás svým konceptem, který sdružuje zajímavé lokální podniky a nás moc těší, že jsme mohli být od začátku jeho součástí. Je to dělané moderně, se skvělým záměrem, super akce s příjemným programem a hlavně se tam neskutečně skvěle najíte.“

Jamie Santos, majitel a kuchař v Nha Cretcheu

„Pocházím z Kapverdských ostrovů a toto je slovo z tamního nářečí z kreolštiny. V překladu znamená Moje láska a to přesně vystihuje smysl naší restaurace. Je to láska ke kvalitní gastronomii, chutím, láska k lidem i láska ke všemu dobrému. Setkávám se s tím, že lidé název často komolí, nebo neumí vyslovit, ale nikdy mě nenapadlo to změnit. Je to pro mě výstižný název.“

Specializujete se na středomořskou kuchyni, která je v Ostravě možná trochu netradiční…

„Pro mě je důležitá svoboda a kreativita v kuchyni. Příprava jídla mě baví a naplňuje. Zakládám si na kvalitních surovinách, netradičních kombinacích i kořeních. Ryby, mořské plody, rýže, kukuřice, fazole, zelenina a tropické ovoce jsou základem kapverdské kuchyně, která je silně ovlivněna nejen portugalskou, ale i africkou či brazilskou kuchyní. Ale v jídelním lístku najdete například také steak, pohanku nebo cizrnu. Baví mě, když jsou lidé zaskočeni netradiční kombinací, ale pokrm jim zachutná a ocení ho. Například smažený sýr s rizotem je velká delikatesa, lidé si však museli zvyknout.“

Takže ze začátku se vašim receptům často divili?

„Divili se hodně. Ale rádi vyzkoušeli třeba cachupa, caldo de peixe nebo canja. Začínali jsme v roce 2020, který byl kvůli protiepidemickým opatřením velmi problematický. Sídlili jsme tehdy v ostravské části Přívoz a tam prorazit s netradičními jídly bylo těžké. Ale lidé se k nám vracejí, oceňují dobré jídlo a často mě potěší i ohlasy na sociálních sítích, když zmíní, že se u nás ocitli v úplně jiném světě a připadali si jako na dovolené. To je pro mě moc důležité.“

Nyní působíte v centru Ostravy. Proč jste se rozhodl podnikat právě v našem krajském městě?

„Jak se říká, za vším hledej ženu. Bylo to tak i u mě. Žena pochází z tohoto regionu, poznali jsme se v Portugalsku, já jsem toužil otevřít si vlastní podnik. Když přišly děti, tak jsme se rozhodli přesídlit sem, žena zde má rodinné zázemí a kořeny. Jsem tady spokojený, protože můžu dělat takovou kuchyni, která mě baví.“

Co vás přimělo stát se součástí Pojezu?

„Snažíme se podporovat kvalitní gastronomii i gastroturistiku. Líbí se nám akce, které vyzdvihují místní podniky i zdejší suroviny. Myslím, že úroveň gastra v posledních letech roste a mám z toho velkou radost. Účast v podobných projektech je důležitá pro poznání zdravé konkurence a pro propojení s ostatními podniky. Neméně důležitá je i prezentace pro veřejnost. Dáváme tak o sobě vědět.“

