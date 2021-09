Už téměř třináct tisíc řidičů, kteří během řízení drželi v ruce telefon, přistihli v letošním roce policisté v Moravskoslezském kraji. I proto se v těchto dnech policejní hlídky zaměřují v celé republice zaměřují na tento druh přestupků.

„Akce je zaměřená zejména na to, zda mají řidiči zapnuté bezpečnostní pásy a zda během jízdy řádně věnují řízení, zda nekoukají do telefonu či tabletu, jestli netelefonují, nedrží telefon v ruce nebo zda si třeba nečtou noviny. Ano, i takové řidiče občas zastavíme,“ řekl v úterý novinářům vrchní komisař odboru dopravy policajt René Klimek.

Jedna z hlídek policistů s kamerou včera jezdila po silnici I/59 mezi Petřvaldem a Orlovou. Jen během jedné ukázkové jízdy, při níž si kameramani mohli udělat ilustrační záběry, hlídka v neoznačeném voze, zastavila dva řidiče, kteří během jízdy měli v ruce telefon. Řidič dodávky si navíc zapomněl doklady, takže dostal na místě pokutu 1000 korun.

Jak dodal René Klímek, za tento přestupek hrozí řidiči pokuta do výše 1000 korun na místě a přijde o dva body. „Hlídka přestupek natočí na kameru, poté řidiče dojede a zastaví. Pokud řidič přestupek uzná, řeší se to na místě, pokud ne, předá se záznam správnímu orgánu a ten to poté s řidičem řeší a má důkazní materiál,“ vysvětlil Klímek.

V rámci celorepublikové akce v těchto dnech policejní hlídky na cestách sledují řidiče, zda za jízdy netelefonu nebo jen nedrží v ruce mobilní telefon. Novinářům o svých zlušenostech vyprávěli v úterý v Petřvaldu.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Ze zjištění policistů vyplývá, že za jízdy občas telefonují všechny věkové kategorie řidičů, nejméně ale senioři.

Třídenní celorepubliková akce se koná v rámci mezinárodní spolupráce Roadpol a jen v Moravskoslezském kraji jezdí po cestách téměř tři desítky hlídek. Jak Deníku ještě prozradili policisté, kteří se specializují na zjišťování alkoholu a drog u řidičů, denně narazí při kontrolách na několik desítek řidičů pod vlivem alkoholu, ale velmi často i drog.