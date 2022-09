Na zdraví? Spíše na smrt aneb Před 10 lety vypukla v Havířově metanolová aféra

Televizní zpracování v tomto případě jen naváže na metanolovou kauzu, která propukla v září 2012, kdy policisté a celníci odhalili, že se nelegálně vyrobený a jedovatý alkohol prodával v pouličním stánku v Havířově-Šumbarku.

Březina, Fian a Křepela

Postupně však policie, hygienici a celní správa nacházely další a další prodejce jedovaté tekutiny, odhalovaly maskované sklady pančovaného alkoholu na mnoha dalších místech po celé České republice. Za hlavního výrobce jedovatého alkoholu soud označil Radka Březinu ze Zlínska, kterého poslal v roce 2017 na 13 let do vězení. Lihová mafie podle rozsudku obchodovala s nelegálním lihem v letech celých 10 let, v letech 2004 až 2013.

Obžalovaným v ostravské větvi metanolové kauzy odvolání nepomohlo

Různé větve kauzy metanol řešily soudy v Ostravě, Zlíně, Frýdku-Místku, Žďáru nad Sázavou nebo třeba v Brně. Ne vždy se ale dařilo prodejcům jejich činy jednoznačně prokázat. Doživotní tresty dostali hlavní míchač Rudolf Fian z Orlové a jeho komplic Tomáš Křepela ze Zlína.