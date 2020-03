Obyvatelé Osoblažska byli zvyklí jezdit do Krnova zkratkami přes Polsko. V posledních dnech se na polské straně hraničního přechodu v Krnově objevily dopravní značky „hraniční kontrola“.

Policisté s bezkontaktním teploměrem zastavovali namátkově auta. Měli na prvním odpočívadle za Krnovem k dispozici speciální stan pro vyšetření osob s horečkou. Drtivou většinu aut nechávali polští pohraničníci projet krnovským přechodem v obou směrech bez zastavení. Na drobných regionálních přechodech mohli řidiči libovolně přejíždět bez kontrol.

Tento režim zde fungoval naposledy v sobotu večer. Polský premiér Mateusz Morawiecki oznámil, že v neděli ráno stát uzavírá hranice a vstupuje v platnost zákaz vstupu do Polska všem cizincům, včetně Čechů.

V neděli už polští pohraničníci vraceli automobilisty nejen z krnovského přechodu, ale uzavřeli pomocí zátarasů kdejakou polní nebo lesní silničku. V Okrese Bruntál je to špatná zpráva zejména pro obyvatele Osoblažského výběžku.

Vstup Česka a Polska do Schengenského prostoru v roce 2007 byl pro obyvatele Osoblažského výběžku požehnáním. Najednou to lidé z odlehlých pohraničních vesnic měli pár kilometrů do supermarketů v polských Hlubčicích nebo Ratiboři. Čeští a polští zemědělci si při sklizni mohli půjčovat techniku. Zkratkami přes Polsko se cesty z Krnovska na Osoblažsko zkrátily až na polovinu.

Od ranních hodin se uzavřel například most přes pohraniční říčku Troja, který spojuje Slezské Rudoltice a sousední polskou vesnici Rowne.

Řidiči, kteří o tomto opatření nevěděli, se marně pokoušeli polským pohraničníkům na mostě vysvětlovat, že několikakilometrový tranzit autem přes Polsko bez zastavení nemá na šíření koronaviru absolutně žádný vliv. Polští pohraničníci byli důslední a nesmlouvaví.

Také na Jesenicku se uzavřela hranice mezi Českem a Polskem i na drobných regionálních přechodech. Například v Bílé Vodě polská policie dorazila na hranici v pět hodin ráno. Zátarasy polských policistů jsou na hranicích také v Travné nebo v Horních Hošticích. Na přechodu v Bílém Potoku se dokonce na uzavírání hranic podílela česká i polská strana současně.

„Česká správa silnic dala na přechody zátarasy, z polské strany stojí policie,“ popsal starosta Bílé Vody Miroslav Kocián. „Nikoho nepouštějí, všechna auta otáčejí,“ řekl další očitý svědek.