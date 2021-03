Ve středu 24. února pracovníci stanice vypustili z krytého zimoviště do výběhu k rybníku v expoziční části stanice pár čápů. „Staré hnízdo jsme během zimy odstranili a necháme čápy, aby si postavili hnízdo nové. Během pěti minut po vypuštění se oba bílí čápi vrátili na místo, kde v minulých letech hnízdili a hlasitým klapáním projevovali neskrývanou radost z toho, že jsou zase doma. Za necelou hodinu už samec kráčel s první větví do základů hnízda,“ uvádějí pracovníci na webových stránkách stanice.

Ke klackům na hnízdní podložce čápi budou v dalších dnech nosit nové větve, které budou urovnávat a postupně tak vybudují hnízdo.

„Kolem hnízda chodí srna, vypadající, jakoby čápům dělala stavební dozor. Ve skutečnosti okusuje čerstvé dubové větvičky, které čápi dostali, jako stavební materiál,“ informují pracovníci stanice. Jeden z nich, Jan Kašinský, pro Deník doplnil, že čapí pár je ve stanici už možná deset let. „Ti čápi nelítají, protože mají popálená křídla, každý jedno, a nikdy lítat nebudou,“ uvedl Jan Kašinský.

Samice snáší vejce zpravidla už koncem března, což je dříve, než u čápů ve volné přírodě.

„Když venku čápi přilétají, tak ti naší už začínají hnízdit a každý rok mají nějaké mladé,“ pokračoval Jan Kašinský a dodal, že hnízdo je umístěné v místě, kde na něj dobře vidí návštěvníci, takže pokud je stanice otevřená, návštěvníci mohou neomezeně hledět čápům do hnízda.

Ve stanici byl rovněž pár čápů černých, který rovněž každoročně hnízdil, ale samec přes zimu uhynul, což stanice považuje za velkou ztrátu. „Ten pták tady může být deset let, ale my nevíme, jak dlouho mohl žít v přírodě, než se k nám dostal. Třeba také deset let. Takže se to může stát,“ vysvětlil Jan Kašinský.

Příchod jara signalizuje chování i dalších živočichů ve stanici. „Na rybníku pod hnízdem ještě dnes plavaly zbytky ledu, ale dvě želvy nádherné se už vyhrabaly z bahna, a začaly se vyhřívat na slunci,“ přibližují pracovníci stanice situaci ze čtvrtka 25. února.