Porodnice ve Frýdku-Místku je aktuálně z důvodu karantény uzavřena, a tak jednou z nejbližších porodnic pro nastávající maminky z okresu, je právě třinecká porodnice.

„Jsme si vědomi, že příchod potomka na svět je velmi citlivým a důležitým okamžikem pro každého rodiče. Proto berte prosím toto opatření jako nařízení, které má ve výsledku zpomalit nebo úplně zastavit šíření onemocnění koronavirem,"uvedla mluvčí nemocnice Irena Sikorová Nožková.

S účinností od 13. března je v třinecké nemocnici až do odvolání také uzavřen i nemocniční bufet, který byl určen primárně pro pacienty a veřejnost.

„Snažíme se všem vyjít vstříc alespoň formou rozvozu občerstvení po odděleních. Upozorňujeme ambulantní pacienty, především diabetiky, aby s touto situací počítali a vzali si s sebou potřebné občerstvení,“ uvedla mluvčí třinecké nemocnice.

Kontrolní vstup do třinecké nemocnice je umožněn pouze jedním vchodem nacházejícím se naproti hlavní vrátnice.

ŘEDITEL NEMOCNICE SE OHRAZUJE PROTI NEPRAVDÁM

Ředitel nemocnice ve Frýdku-Místku zveřejnil otevřený dopis k aktuálnímu stavu v porodnici, kde mnozí lidé nevhodně komentují nákazu koronavirem u zdejší sestřičky.

„Velmi si naší kolegyně vážím, a to jak po stránce pracovní, tak lidské. Byla jednou z těch, která po vyhlášení krizového stavu a mém doporučení necestovat do postižených oblastí sama svou dovolenou zrušila. Přesto se nakazila a je zřejmé, že jde o komunitní přenos. O to víc mě mrzí, že někteří lidé ji kritizují a dávají jí to za vinu, takové jednání považuji za neférové a krajně neetické a vnímám to i jako útok na svou osobu,“ uvedl Tomáš Stejskal, ředitel nemocnice.

Porodnice ve Frýdku-Místku zůstane minimálně 14 dní z preventivních důvodů uzavřena. Všechny těhotné ženy a rodičky, musí aktuálně vyhledat péči v okolních porodnicích. Sestřička z porodnice má zatím lehký průběh onemocnění a byla zahájena její ambulantní léčba. Do karantény byli následně preventivně posláni všichni zdravotníci, kteří s ní přišli do styku.

Nemocnice ve Frýdku-Místku měla jako jedna z prvních v republice vypracovaný pandemický plán aktualizovaný na variantu COVID-19 už od 25.února.