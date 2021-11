„Přípravy mě stály hodně energie a sil. A teď je konec,“ říká. Začalo to koncem října, kdy se otevřely dva stánky s punčem a dva s občerstvením na Horním náměstí. Výtěžek z tohoto prodeje jde jako každoročně na dobročinné účely. Stolečky před boudami byly hlavně v podvečerních hodinách plné, punč nebo trdelník zkrátka k předvánočnímu času patří.

Kdo i přesto o blížícím se adventu pochyboval, ujistila jej v tom instalace a nazdobení vánočních stromů na obou opavských hlavních náměstích. Poslední vlaštovkou byla před několika dny stavba samotného vánočního trhu na Dolním náměstí.

Vše je pečlivě nachystáno a prodej tak mohl bez problémů od neděle 28. listopadu začít. Právě v neděli totiž měly opavské vánoční trhy oficiálně odstartovat. Jenže to se nestane, budky zůstanou zavřené. Vláda totiž na svém čtvrtečním jednání přišla s novou dávkou opatření proti šíření koronaviru a jedním z nich je i kompletní zrušeních všech vánočních trhů v České republice. Kromě toho znovu platí i zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Zavřeny tak budou nejen stánky na Dolňáku, ale i ty na náměstí Horním.

„Bourat je nebudeme, necháme je stát, kdyby se náhodou ještě něco změnilo. Já to stále ještě vstřebávám. Postup vlády vůbec nechápu. Že bude omezen kulturní program, s tím jsem tak nějak počítal. Ale že to zruší úplně, tak to ne. Loni to rovněž bylo bez kulturního programu, o tom, jak ale budou trhy vypadat, jsme věděli už v listopadu. A oni teď přijdou a ze dne na den to ukončí. Myslel jsem si, že to nejde. A ono to bohužel jde,“ konstatuje Martin Žižlavský.

Trhy připravoval od léta, v této době navíc nebylo vůbec lehké dát dohromady prodejce. To se mu nakonec podařilo, ale jak se nyní ukázalo, bylo to zbytečné.Vánoční stromy na náměstích se v neděli rozsvítí, ale samozřejmě bez jakéhokoli programu.

Na Horním náměstí se ještě v pátek 26. listopadu dopoledne prodávalo, otevřena byla jedna bouda s punčem a jedna s trdelníkem. Zákaz trhů a pití alkoholu na veřejnosti začne platit až úderem 18. hodiny, takže do 17.59 ještě funguje vše bez omezení.

Konec i u Bredy

Jeden stánek s punčem býval otevřen také před Obchodním centrem Breda&Weinstein, konkrétně u vstupu z ulice U Fortny. Ani tady si už lidé pochopitelně nápoje nekoupí. Boudu tady v pátek už ani neotevírali. Jeden stánek před Bredou ale fungovat bude, prodává se v něm dětské oblečení a zboží pro děti, nejde však o vánoční trh, a tak bude provoz možný.