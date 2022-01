List The New York Times nezařadil Karlovu Studánku a Jeseníky v roce 2013 do přehledu turisticky nejzajímavějších míst světa bezdůvodně. Obec, která dnes patří mezi české vesnické památkové zóny, založil roku 1785 na místě železářské osady Hubertov nejmladší syn Marie Terezie Maxmilián II. František. Svůj název získala až v roce 1803 podle habsburského vojevůdce Karla Ludvíka, který v bitvě u Aspern roku 1809 porazil Napoleona.