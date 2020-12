Čekala je tady bílá zimní pohádka zalitá sluncem a báječné výhledy na Petrovy kameny i na Praděd. „Tak to je inverze jak prase,“ byla upřímná první reakce při pohledu na tu nečekanou zimní krásu.

Kvůli nouzovému stavu autobusy mezi Hvězdou a Ovčárnu nejezdily od 24. října až neděle 13. prosince. Plno milovníků Jeseníků obnovení autobusových spojů „na Praděd“ ještě nezaznamenalo. Díky tomu bylo v autobusech i na parkovištích dost místa pro všechny. Na jesenické poměry, kdy poslední dobou turistická infrastruktura naráží na své limity a při sčítání návštěvnosti padá jeden rekord za druhým, zde v neděli bylo výletníků tak akorát. Ani moc, ani málo.

Návštěvníci jsou ohleduplní

Možná si nedělní výletníci díky dlouhé pauze v autobusové dopravě výletu na Praděd také víc vážili. Každopádně se chodci chovali ohleduplně k běžkařům, sáňkarům a bobařům, a fungovalo to i naopak. Autům a rolbám se všichni vyhýbali s úsměvem a pochopením. Kromě pejskařů a rodin s malými dětmi vyrazilo na Praděd dokonce i pár cyklistů, kteří odmítají vzít na vědomí, že v prosinci už mají mít po sezóně.

Odměnou všem byl výlet do světa, kde všechno funguje tak jako dřív, před koronavirem. Na turistických zasněžených stezkách není problém dodržet rozestupy, takže venku roušky zůstaly hluboko na dně batohů. Restaurace byly otevřené, vařily skvěle a dokonce i ve špičce kolem oběda bylo kolem stolů dost volných míst.

Teplé oblečení šlo dolů

Jediným nedostatkem bylo, že všichni počítali s podstatně horším počasím, takže přijeli do Jeseníků navlečení do teplého oblečení. Voda, která crčela z rampouchů jim připomenula, že na Ovčárně je kolem nuly, takže to s tím termovybavením evidentně přehnali.

Zdroj: Deník / František Kuba

Každý si před výletem něco musel odložit a našlo se dokonce pár otužilců, kterým stačilo tričko s krátkým rukávem. Nebo oblečení jen do půl těla. Ti, kteří se stylově opalovali na Pradědu pod vysílačem, brzy zjistili, že varování před padajícími kusy ledu a sněhu tam nejsou pro legraci.

V Jeseníkách je ale počasí nevyzpytatelné, dokáže rychle změnit. Stačí pár minut. Ze slunečného dne přejdete do mlhy, ani nevíte jak. „Tak, a Praděd je fuč. To jsme tentokrát ale měli obrovské štěstí, že jsme záběry z Ovčárny natočili už cestou nahoru,“ komentovali nečekanou mlhu reportéři televize Nova, když vyráželi s hotovou reportážní o slunečném Pradědu na zpáteční cestu do studia.