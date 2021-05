Jak Deníku řekl karvinský praktický lékař Zdeněk Hromek, který donedávna působil jako krajský koordinátor pro praktické lékaře v Moravskoslezském kraji, on, stejně jako kolegové, dostali každý 100 dávek vakcíny, a pak už nic. Nejen jeho pacienti staršího data narození tak čekají na injekci několik týdnů.

Podle Hromka je v Moravskoslezském kraji přes 600 praktiků a očkovalo něco přes 400. „Jsou v tom zmatky a politika. Chtěli, abychom očkovali, souhlasili jsme, měli nám dodávat vakcíny. A a teď mám já jako lékař s třicetiletou praxí někoho prosit? Kde to jsme? Pokud nastal někde problém, měl vystoupit ministr zdravotnictví a říct, co se děje a kdy se situace zlepší,“ zlobí se lékař.

Lékaři jsou naštvaní, končí s očkováním

Potvrdil, že mezi lékaři takto vzniká obrovské napětí. A někteří prý uvažují, že s očkováním skončí. „Uvidíme, kdo ještě bude ochoten podstupovat takové nervy,“ dodává Zdeněk Hromek.

„První várku dávku vakcín, přesně 100 kusů, mi přišla koncem března, po měsíci od objednání. Tu jsem vyočkovala a čekám. Druhou dávku pro pacienty nemám,“ říká Lidie Reznerová, praktická lékařka z Bohumína. Trpělivost už došla několika praktikům například na Bruntálsku. Deset z nich pokusy o očkování vzdala a na dveře vyvěsila výmluvné cedule.

„Vážení pacienti, s politováním oznamujeme, že se nadále již nebudeme podílet na zcela nevydařené organizaci očkování proti covidu, a to až dokud se někdo z politiků nevzpamatuje a nezajistí do ordinací praktických lékařů vakcíny.“ Vysvětlují, že drtivá většina dávek směřuje do center. Stížnosti mají pacienti směřovat na hejtmana a koordinátora v Moravskoslezském kraji.

Ministr: Dejme praktikům menší dávky Pfizeru

Lékařka Šárka Mostýnová z Albrechtic u Českého Těšína serveru Seznam Zprávy řekla, že podala dva tisíce dávek. V ordinaci jí čeká pět stovek zájemců. Argumenty ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, který v pondělí mluvil o administrativních problémech u praktiků či opomíjení starých pacientů, odmítla.

Ministr také mluví o potřebě změnit distribuci vakcín, aby bylo možné převážet i menší množství dávek od této firem Pfizer/BioNTech, která se do ordinací praktiků běžně nedostane, a to kvůli náročnosti na zachování teplotního řetězce, tedy že vakcína musí být striktně skladována při nízkých teplotách.

„Nemůžete do malého centra nebo do malé ordinace najednou přivézt tisíc dávek,“ připomněl ministr.

Lékařka Mostýnová ale tvrdí, že se to dá řešit. „Logistika určitě náročná není. Jsme vybavení ledničkami i chladicími boxy. Jsme schopni si pro to dojet kamkoliv – i s ostatními kolegy jsme se mezi sebou domluvili, kdo by byl ochotný jezdit, distribuovat. Vůbec v tom nevidím problém,“ řekla Mostýnová serveru Seznam Zprávy.

Koordinátor očkování: Problémy vznikají také u lékařů

Kteréhokoli praktického lékaře se zeptáte, řekne, že hlavní úskalí tkví v nedostatku dávek, pomalé distribuci i nerovnoměrnému rozdělování v krajích.

Na neutěšenou situaci s dodávkami vakcín do ordinací praktiků v průběhu středy reagoval i krajský koordinátor očkování Pavel Rydrych, který v tiskové zprávě uznal, že si kraj uvědomuje, že distribuce vakcín neprobíhá úplně tak, jak bychom všichni chtěli. „Bohužel z pozice kraje nemáme možnost ovlivnit jejich dodávané množství ani korigovat termíny dodání,“ řekl.

Problémy ale podle Rydrycha vznikají také ze strany samotných lékařů. „Velká část lékařů, kteří hovoří, že mají ze strany svých pacientů zájem o očkování, ale nemají pro ně dostatek vakcín, je neregistrovali v souladu splatnou metodikou do centrálního rezervačního systému. Nemáme tedy jedinou možnost, jak zjistit, že má praktický lékař o dodání vakcín zájem,“ uvedl.

Lidé, běžte do očkovacího centra

Připraveni jsou očkovat už déle než měsíc také v Lázních Darkov, kde zřídili velkokapacitní očkovací centrum, pro lidi z Karviné a okolí. Kapacitu má až 800 lidí denně. „Máme na očkování připraven dostatek lékařů, s testováním i očkováním vypomůžou i zdravotní sestry ze Slovenska. Nové očkovací centrum má i akreditaci a uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Jediné, co nemá, jsou vakcíny,“ konstatuje generální ředitelka Lázní Darkov Pavlína Filipi.

Jaké se tedy pro ty, kdo se chtějí nechat očkovat nejlepší řešení? Přímo mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová radí lidem, aby zvážili, zda se jim vyplatí čekat na vakcínu u svého praktika, „V této situaci je pro ně jednoznačně nejlepší řešení zapsat se do rezervačního systému Reservatic a nechat se naočkovat v očkovacím centru. Tam jsou termíny v řádu dní,“ uvedla Birklenová. Dodala, že nejbližší dodávku vakcín kraj očekává 11. května.