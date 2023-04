VIDEO: Prezident Pavel a Frýdek-Místek. Toto řekl zdejším gymnazistům

Všichni hovořili o velké poctě. V bezmála stotřicetileté historii gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku to bylo poprvé, co ji navštívila hlava státu. Nový prezident Petr Pavel se sem vypravil v úterý a byla to vůbec jeho první návštěva školy po jeho jmenování do funkce.

Prezident s gymnazisty ve Frýdku-Místku, 28. 3. 2023. | Video: Radek Luksza