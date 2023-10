Prezident Petr Pavel s manželkou přijel v pondělí 30. října na první oficiální návštěvu Olomouckého kraje. Během dvou dní navštíví Olomouc, Šumpersko a Jesenicko.

Prezident Petr Pavel přijíždí na Univerzitu Palackého v Olomouci v rámci své první návštěvy kraje. | Video: Deník/Petr Krňávek

Prezident svou návštěvu kraje zahájil o půl deváté dopoledne na Univerzitě Palackého. Zamířil na filozofickou fakultu, kde v aule diskutoval se studenty. O diskusi byl mezi studenty velký zájem. 220 míst si zarezervovali během dvaceti minut.

„Děkuji za možnost tu s vámi chvíli být. Zvlášť, když vaše univerzita slaví výročí tak dlouhého trvání,“ řekl na úvod zhruba hodinové diskuse.

Vystoupení z OSN?

Studenti se ho ptali například na názor na integraci západního Balkánu do evropských struktur, financování filosofických fakult nebo na myšlenku vystoupení České republiky z OSN.

VIDEO: První dáma Eva Pavlová si v Olomouci prohlédla Pevnost poznání

Podle Petra Pavla by nebylo České republice lépe, kdyby nebyla součástí EU, NATO nebo OSN.

„Jakkoli můžeme vnímat OSN jako těžkopádnou a v zahraničněpolitických tématech jako paralyzovanou, řešením není vystoupit, ale hledat cesty, jak tu organizaci zefektivnit. A to je možné, když budeme její součástí, nikoli když budeme stát mimo,“ řekl.

Příjezd prezidenta Petra Pavla ke krajskému úřadu v Olomouci v rámci jeho první oficiální návštěvy Olomouckého kraje. 30. října 2023Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Podle Petra Pavla se dnes země světa nachází v tak rozdílných pozicích, že není možné najít dostatečnou míru shody pro vytvoření globální organizace.

„Spíše bych hledal cestu v tom maximálně vyžít všechny možnosti, včetně hledání podobně smýšlejících partnerů, abychom vytvořili dostatečnou sílu ke změně této organizace k lepšímu. Z posledního valného shromáždění mám dojem, že mnoho zemí, kterým to bylo trochu jedno, nebo věděly, že jsou moc malé, si uvědomilo, že změna musí přijít.

První dáma Eva Pavlová v Pevnosti poznání v Olomouci, 30. října 2023Zdroj: Denik/Vladimír Pryček

Manželka prezidenta Eva Pavlová se v Pevnosti poznání účastní slavnostního otevření Centra pro řešení konfliktů a mediaci při právnické fakultě.

Vlajka i pískot u RCO

Po desáté hodině přijel prezident ke krajskému úřadu, kde ho přivítal hejtman Josef Suchánek. Když Petr Pavel vystoupil z auta, zazněl potlesk i pískání jednoho z odpůrců.

Na příjezd prezidenta se přišlo podívat několik lidí z řad veřejnosti a s českou vlajkou i čtvrťáci ze základní školy Demlova.

Státní vyznamenání od prezidenta dostaly i osobnosti z Moravskoslezského kraje

„Věděl jsem to dopředu, navrhl jsem jim to a oni si to sami vybrali. Bohužel jsme nestihli fotku, protože pán tady začal pískat,“ řekl třídní Radek Patsch.

Odpoledne se prezident přesune na Jesenicko. Podstatná část jeho návštěvy se uskuteční na severu kraje, protože právě místům se složitou socioekonomickou situací chce věnovat více pozornosti.

Setkání s patrioty

Odpoledne se v Lipové-lázních setká s patrioty Jesenicka a v 18 hodin bude debatovat s občany v kulturním domě v Javorníku.

VIDEO: Kde domov můj, znělo Ostravou. Fans Baníku slavili 28. října, nebyli sami

Také téměř celé úterý prezident stráví na severu kraje. Navštíví textilní firmu Woox v Jeseníku, základní školu ve Vápenné a po obědě se starosty regionu v Loučné nad Desnou zavítá do ruční papírny ve Velkých Losinách.

Návštěvu kraje zakončí po 16. hodině debatou s příslušníky Velitelství pozemních sil Armády České republiky v Olomouci.

Před dvěma měsíci navštívila Olomoucký kraj Eva Pavlová. Ve svém rodném Jindřichově zahajovala 1. září školní rok.