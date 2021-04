"Skutečnost, že obec může získat poslední lukrativní pozemek a objekt do svého majetku a následně rozhodovat o jeho využití, pro nás byla zásadní. Po diskusi, do které se zapojili i občané, vyznělo hlasování v poměru 12:3 pro nákup hotelu. Bylo to podobně obtížné rozhodnutí, jako když jsme v roce 1999 hlasovali o úvěru ve výši 130 milionů korun, díky kterému jsme z vojenských skladů udělali výstavní centrum obce s byty, radnicí, ordinacemi lékařů, obchody a službami pro občany. Úvěr jsme splatili vloni bez jediného dne prodlení. Věřím, že toto hlasování bude dalším milníkem v historii Čeladné," uvedl pro Deník starosta Čeladné Pavol Lukša.

O prodeji známého hotelu se hovořilo dlouho a názory na to, zda by ho měla koupit obec, se různily…

Občané Čeladné dostali pár dní před hlasováním do schránek anoymní leták, který před koupí hotelu varoval. Byla to podobná sitauce, jako když jsme si před dvaceti lety brali první úvěr. Někteří škarohlídi obci předvídali brzký krach, ale my jsme měli dobrý plán a jasnou vizi. Proměna centra obce přilákala do Čeladné další investory a my jsme mohli díky dobrému stavu obecních financí dále investovat. Nabídka současného vlastníka na odkup hotelu byla časově omezená, museli jsme se rozhodovat rychle. Od Komerční banky máme dvacetiletý úvěr ve výši 68 milionů korun s úrokovou sazbou do dvou procent fixovanou na deset let a měsíční splátkou 348 tisíc korun měsíčně. Po deseti letech můžeme případně úvěr předčasně splatit celý.

Není tajemstvím, že o hotelový objekt měly již dříve zájem některé developerské skupiny. Co podle vás vedlo k tomu, že se tak nestalo?

Těžko říct, možná vzhledem k pandemii COVID-19 developeři čekali na to, že cena bude stále klesat, chtěli koupit hodně levně a draze prodat. To je totiž fenomén Čeladné posledních let. Poslední majitel tento objekt zakoupil v roce 2015. Investoval nejen do jeho úprav, dokoupil i pozemky kolem hotelu a zpracoval projekt na úpravu venkovní zahrady. Dokonce jsme uzavřeli dohodu, že bude po dobu tří let partnerem festivalu Ladná Čeladná a ani začátkem pandemie nic nenasvědčovalo, že tomu bude jinak.V listopadu mi pak představil kvůli trvajícím opatřením a uvolňováním nouzového stavu, který byl v nedohlednu, nový záměr s tímto hotelem. Chtěl jej přestavět na ubytovací apartmány či bytové jednotky, jako tomu je v Rakousku. A padla i první úvaha o možném prodeji.

Hotel Prosper v Čeladné už patří obci.Zdroj: obec Čeladná

Vyjádřil jste se, že tato šance už se nemusí opakovat…

Každá příležitost přichází vždy jen jednou a je téměř vždy časově omezená. Získat do svého majetku budovu s pozemkem o výměře větší než 7 000m² v centru obce a především moci ovlivňovat, co z tohoto komplexu do budoucna vznikne, o to jsme se museli pokusit. Koneckonců všichni jezdíme přes Ostravici a budova hotelu Smrk by měla být pro nás varováním. Z Prosperu může byt cokoli, může být zachováno i stávající využití. Již jen samotnou koupí hotelu obec získala sály pro konání společenských nebo školicích akcí, které nám chybí a jen těžko bychom podobné zařízení za takové peníze postavili. Podobně je to s bazénem sloužícím nejen dětem z našich školek a škol pro výuku plavání, ale i široké veřejnosti, který můžeme doplnit i o rehabilitační služby. Rozhodnutí zastupitelstva o koupi hotelu Prosper bylo jedním z významných dnů v historii Čeladné a jen čas ukáže, jestli stejně významných, jako když naši dědové nakupovali objekt dnešního Památníku Josefa Kaluse.