Spis jeho kumpánů ve věku 34 a 22 let je o něco chudší, čítá celkem 12 skutků. Objektem jejich zájmů byla především osobní vozidla, aůe také objekty restauračního a stravovacího typu - bar, čajovna a restaurace. „Nepohrdli ani zbožím v regálech hobby marketu,“ upřesnila Viačková, na co se zlodějíči zaměřovali.

Obviněný muž má z předchozích let již 19 záznamů, z poslednícho výkonu trestu byl propuštěn na podzim loňského roku. Soudní senát akceptoval návrh vazebního stíhání a důvodně podezřelý do jednání o vině a trestu se zdrží ve vazební věznici.

Nejstaršímu (35) obviněnému z trojlístku byla prokázána krádež kola v hodnotě 20 tisíc korun. Po předchozí domluvě s nejmladším (22) z trojice měl vyšphat po hromosvodu do bytu a z balkónu shodit dolů jízdní kolo.

„V průběhu procesních úkonů nakonec vyšla najevo série vloupání. Výsledkem společné práce policistů jsou objasněné skutky, obvinění tří mužů ve věku 35, 34 a 22 let a souhrn zapojení každého z nich v jednotlivých případech,“ informovala policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

V brzkých ranních hodinách 18. září vyjela policejní hlídka na ulici Na Nábřeží, kde u jedné z restaurací vyrušila o vniknutí do objektu usilujícího mladíka, který sice z místa utekl, ale za velmi krátkou dobu pronásledování byl dopaden a policisté s ním začali pracovat.

