Prvňáci v Českém Těšíně mají spolužáky z Polska. Rodiče jsou rádi za český jazyk

/FOTOGALERIE/ V Základní škole s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně v úterý nastoupilo do dvou prvních tříd 38 dětí. Jedenáct z nich však do školy dochází zpoza hranice, z polské části města. Ve městě, přesně před 100 lety rozděleném mezi dva státy, nic neobvyklého. Polské děti do českých škol docházejí už několik let a nejen v Těšíně.

V Základní škole s polským vyučovacím jazykem v Českém Těšíně nastoupilo do prvních tříd 38 dětí. Část z nich dochází z Polska. | Foto: Deník / Tomáš Januszek

„První děti z polské strany města začaly do naší školy docházet někdy před 10 lety. Dvě, tři, čtyři. Pak to trochu opadlo, ale v posledních letech u nás máme školáky z polského Těšína pravidelně. Aktuálně je ve dvou prvních třídách 11 dětí z Polska,“ prozradil Deníku Marek Grycz, ředitel Základní školy s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně. Pan ředitel včera všechny děti osobně přivítal a za přítomnosti rodičů ve třídách je pasoval na prvňáky. Radost měli malí školáci i z mnoha dárků, které dostali. Co Poláci ocení? Že se jejich děti naučí česky Michał Kochaniewicz včera dovedl do první třídy dceru Annu. Chodí tedy do stejné školy jako její dva starší bratři. Proč si Poláci oblíbili české školy? „Naše rozhodnutí dát děti do školy na české straně přišlo tak nějak přirozeně. Hlavně se nám líbilo, že se děti kromě polštiny budou učit i v češtině, tudíž ta dvojjazyčnost je pro nás zajímavá a důležitá,“ prozradil otec prvňačky Anny. Doprava v Ostravě. Tramvaje jedou 80, ale auta stála na Rudné kilometrové kolony Přečíst článek › Rodina sice žije na polské straně města, ale do školy to děti mají jen několik stovek metrů. Společenství ve škole v Havlíčkově ulici si ale rodina oblíbila. „Když sem začali naše starší děti chodit, tak nás ta atmosféra ve škole i na mimoškolních akcích tak jaksi příjemně pohltila, a proto chtěli skrze děti zůstat její součástí. Měli jsme i příležitost zapojit se práce ve sdružení přátel školy,“ vysvětluje Michał Kochaniewicz. Stejné důvody, proč některé polské rodiny dávají své děti do Česka, zmínil i ředitel školy. „Prostě zjistili, že jim to vyhovuje. Výuka probíhá samozřejmě v polštině, ale čeština je od druhé třídy povinná, takže polské děti se naučí česky. Zájem je také o školní kroužku, družinu ranní i odpolední,“ říká ředitel Marek Grycz. Dodává, že sedm dětí z Polska má ve škole sourozence. Z Polska jezdí děti i učitelé Podobně, ale v menší míře to funguje v karvinské základní škole s polským jazykem vyučovacím. „Také máme děti, které cestou do školy denně překračují hranici, ale je jich daleko méně než v Českém Těšíně. Letos máme 17 prvňáků, ale jen jeden žáček dojíždí z Polska. Polské děti ale máme i ve vyšších ročních,“ uvedl ředitel školy Tomasz Śmiłowski. Mladí polští designéři vylepšují interiéry na úřadech či knihovnách na Karvinsku Přečíst článek › Prozradil také, že část dětí se s rodiči z Polska do Karviné přistěhovala. „Máme tu několik polských rodin, které si v Karviné či blízkém okolí pořídili byty, domy. Někteří tu mají firmy a podnikají tady,“ dodal Śmiłowski. Vedle dětí jsou v polských školách i učitelé, kteří dojíždějí zpoza hranice. „Ano, máme pedagogy z Polska. Z celkem třinácti učitelů tři dojíždějí z Polska. Zrovna letos jsme přijímali, protože sehnat na české straně učitelku polštiny je nemožné,“ říká ředitel Základní školy s polským jazykem vyučovacím v Karviné. Děti, které dojíždějí z Polska do škol na české straně, najdeme podél česko-polské hranice od Karviné až po Jablunkov a Bukovec.

