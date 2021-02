Jen pár dní poté, co dětmarovický útulek pro psy zveřejnil na svých webových stránkách a sociálních sítích informaci, že zřejmě bude muset kvůli nedostatku peněz na provoz skončit, začali (nejen) pejskaři útulek bombardovat telefonáty, ve kterých vyjadřovali tamním zaměstnancům podporu.

A nejen to, na bankovním účtu, kam mohou lidé už několik let na opuštěné psy finančně přispívat, zničehonic začaly přistávat stovky i tisíce korun.

„Šéfové nám oznámili někdy koncem ledna, že nemají peníze na dotování útulku a že budeme končit. Poté, co jsme tuto zveřejnili zveřejnili na facebooku, nám začali volat lidi, ať neblbneme, že je to dobrý útulek a byla by škoda, kdyby skončil,“ říká zaměstnankyně útulku Marcela Sojková.

Psi, o které v posledních měsících pečovali v útulku v Dětmarovicích. Někteří z nich už našli i nový domov.Zdroj: facebook.com/PsiUtulekDetmarovice

Informace o pravděpodobném ukončení provozu psího útulku, kde v minulých letech mnoho lidí našlo nového čtyřnohého kamaráda a řada jich pravidelně dochází pejsky venčit, vyvolala takovou vlnu solidarity, jak prý nikdo nečekal. Během pár dnů přibylo na účtu několik desítek tisíc korun. Ale to není vše. Jedna firma z Frýdecko-Místecka, jejíž šéf si před časem zval pa právě z tohoto útulku, rozjela kampaň a z některých svých prodaných výrobků věnuje určitou částku právě pro dětmarovický útulek.

Kdo by odchytával zaběhnuté psy?

Právě v něm končí zaběhnutí psi nebo takoví, které už jejich pánové nechtějí. Pokud by útulek nefungoval, vyvstal by problém minimálně pro obec Dětmarovice, která tam bezprizorní psy odchycené na svém územní nechá umístit.

„Kdyby útulek skončil, muselo by se pro psy najít místo v podobných zařízeních v okolních městech,“ říká starosta Dětmarovic Ladislav Rosman.

Jenže ani pak by nebyl všem starostem konec. Například v Karviné má odchyt zatoulaných psů na starost městská policie, podobně jako v jiných větších městech v okolí, která mají i své útulky. V Dětmarovicích a Petrovicích odchyt zajišťují právě zaměstnanci zmíněného útulku, kterému obce za tuto službu platí.

Naděje umírá poslední

Solidarita milovníků psů i dalších lidí, kteří přispěli na záchranu dětmarovického útulku, znamená pro jeho zaměstnance klidnější spaní. „Psychicky nám to hodně pomohlo. Říkáme si, že tu nejsme zbytečně,“ říká Marcela Sojková a dodává, že díky dárcům, kterým není osud opuštěných psů lhostejný, naděje, že útulek neskončí stále žije.

Psí útulek v Dětmarovicích, únor 2021.Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

„Koncem minulého týdne byla na účte okolo 50 tisíc korun. Není to moc, ale my nepotřebujeme jednorázově milion, ale průběžně, každý měsíc nějakou částku,a bychom mohli fungovat,“ vysvětluje.

Samozřejmě, ještě není nic definitivní, ale šance, že dětmarovický útulek přežije, tu stále je. „Říká se, že naděje umírá poslední. A tak to i bereme. Máme plány, jak útulek přestavět a vylepšit a majitelé intenzivně jednají o zajištění peněz na provoz do budoucna,“ dodává Marcela Sojková.