Ostravský rodák, šéfkuchař, držitel michelinské hvězdy a porotce televizní soutěže o vaření MasterChef. To je Radek Kašpárek, který první srpnovou sobotu zavítal na Garden Food Festival v Rožnově pod Radhoštěm.

„Tyto festivaly mám rád, je to vaření v přírodě pro lidi, kteří přijdou zregenerovat,“ řekl v rozhovoru po skončení své kuchařské show. Svým příznivcům představil netradiční makovou makronku. Restaurace Field, kterou spoluvlastní a je zde šéfkuchařem, letos již počtvrté obhájila michelinskou hvězdu.

Měl jste možnost tady v Rožnově již něco ochutnat?

Měl jsem husí játra a domácí rozlévané limonády. A musím říct, že tu panuje velmi přátelská atmosféra.

Přispívají food festivaly jako je tenhle české gastronomii? Nebo jsou to takové naleštěné fast foody?

Rozhodně je to prospěšné pro českou gastronomii. Lidé znají jen dvě tři restaurace kolem svého bydliště a tady na těch festivalech vidí najednou třeba padesát stánků, kde každý nabízí něco jiného. Každá akce, která propaguje gastro je dobrá. A díky festivalůmse česká populace začíná na tu gastronomii koukat trochu jinak.

Jste z Ostravy, ale tady k Valašsku máte blízko.

Mám blízký vztah k Rožnovu. Měli jsme chatu v Trojanovicích, které nejsou zase tak daleko od Rožnova. Pamatuji si, že nás s bráchou vzali rodiče do restaurace Aeroplán v Rožnově. Tehdy to byla hodně hogo fogo restaurace. Dostal jsem i lahvovou Pepsi na ledu s citrónem, ovocný pohár. Bylo to super. Ale samozřejmě byl jsem několikrát ve skanzenu, na Radhošti, Lysé hoře. Tenhle valašský koutek miluju. Příjezd do Beskyd byl i tentokrát moc příjemný.

Vrátím se krátce k pandemii onemocnění covid-19. Byl jste jedním ze signatářů dopisu vládě. Byla vaše žádost a apel o pomoc gastronomii vyslyšen?

Podpora byla. V té době by si člověk možná představoval něco jiného, ale vláda něco poukázala, poskytla nějakou finanční pomoc. Otázka je zda to bylo dostačující nebo ne. Teď už ale není na místě se tím zaobírat. Pandemie snad přešla a nyní je na hospodských, aby ukázali, co v nich je. Je to těžké období, není čas brečet, musí se makat.

Změnila nějak koronavirová krize chod vaší restaurace Field?

Zhruba 60 až 70 procent klientů tvořili do začátku pandemie zahraniční turisti. Nyní jsme sice bez turistů, ale máme i tak plnou restauraci na obědy i večeře. Chodí k nám nyní Češi, kteří si to u nás chtějí vyzkoušet a zažít. Já si to strašně užívám. Lidé přijedou z celé republiky do Prahy a vyzkouší si náš Field. Je to pro mě impuls, že to děláme dobře.