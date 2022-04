Skládá se z vyprávění jejích rodičů a prarodičů, která paní Silvia začala sepisovat v období pandemie a nyní vydala vlastním nákladem. Křest se konal minulou sobotu ve Starém Městě.

„Pocházím ze Solce, ze staré Karvinné, a celý život jsem sledovala, jak Karviná postupně mizela. Uvědomila jsem si, že to, co se děje kolem mě, je nevratné a když to někdo nezaznamená, všechno zmizí. Jak budovy, tak lidé, kteří v tomto městě žili. Proto jsem se začala vyptávat rodičů a prarodičů a oni mi vyprávěli o tom, jak se v Karvinné žilo kdysi. Ale nejen o tom. No a to všechno jsem se snažila uchovat a sdělila to v této knížce,“ říká letos osmdesátiletá, stále vitální pamětnice.

Jelikož už dlouhé roky shromažďuje staré fotografie, měla ke knížce vhodnou fotodokumentaci. S konečnou podobou knížky jí pomohla kamarádka Dagmar Pabišová. Paní Silvia je s konečnou podobou knížky spokojená.

„Možná jsem na některé věci zapomněla, ale co jsem tam chtěla, to jsem tam dala,“ dodává.

Za všechny přidala reakci jednoho ze svých sousedů, který už knížku četl: „Moc ji chválil a děkoval, že si díky mým zápiskům a vzpomínkám připomněl zážitky ze svého dětství,“ říká Silvia Škuľavíková.

Ve svém snažení uchovávat dokumenty, zápisy a vzpomínky neustává. Jako členka spolku S.O.S. Karviná, jehož členové se před deseti lety postavili proti snaze společnosti OKD těžit pod Starým Městem uhlí, píše kroniku spolku a zaznamenává události spojené s touto karvinskou městskou čtvrtí v posledních letech. „Mám například záznamy o demolicích domů v letech, kdy tady probíhaly výkupy. Díky tomu se ví, kdy se který dům boural,“ říká.