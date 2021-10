Už od narození trpí pětiletý Rostík Vegel z Opavy nevyléčitelnou chorobou, a to vrozenou cévní malformací. Rosťa bude hlavním „aktérem“ letošního ročníku Kabelkového veletrhu Deníku, protože výtěžek z prodeje kabelek pomůže právě tomuto malému chlapci v tom, aby mohl pokračovat ve svých rehabilitacích.

Rostík Vegel se svou sestřičkou Nelinkou. | Foto: se souhlasem Janky Vegelové

Když šla maminka Rostíka Janka ve čtyřicátém týdnu těhotenství na běžnou kontrolu do opavské porodnice, ani v tom nejhorším snu ji nenapadlo, jak jí a její rodině toto vyšetření změní život. „Celé těhotenství probíhalo bez komplikací, genetická vyšetření byla v naprostém pořádku a my jsme se těšili, až si svého vysněného syna odvezeme z porodnice domů. Lékař však na ultrazvuku viděl na Rostíkově hlavičce, uvnitř ní, nějaký stín, což byl první výstražný signál, že něco není v pořádku. Byla jsem tedy poslána na císařský řez do Fakultní nemocnice Ostrava. Ihned po Rostíkově narození jej začali vyšetřovat, podstoupil magnetickou rezonanci, po konzultaci s lékaři z Prahy se potvrdilo, že jde o cévní malformaci a Rostík hned druhý den po narození podstoupil v Praze operaci hlavy,“ vzpomíná Janka Vegelová.