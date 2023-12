V koruně stromu ořešáku na zahradě domu na Frýdecko-Místecku se ukryl mladý rys. Obyvatelé domu pak volali záchranáře, mláděti ale pomohli až hasiči se svou technikou.

Záchrana rysího mláděte, Frýdecko-Místecko, 6. prosince 2023. | Video: se svolením HZS MSK

K události došlo v Dobré na Frýdecko-Místecku ve středu 6. prosince. „Operační středisko hasičů obdrželo informaci o potřebě záchrany zvířete pět minut před polednem. Na místo události tak vyjely nejen profesionální jednotky hasičů ze stanice v Nošovicích a Ostravě-Přívoze, ale také dobrovolná jednotka obce Dobrá," uvedla pro Deník mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Jak se rys na zahradu rodinného domu dostal? Obyvatelé domu se domnívají, že mladý rys ostrovid se dostal do šarvátky s jejich psem a poté hledal úkryt v koruně stromu. Mladou šelmu se nejprve pokoušeli zachránit přivolaní zaměstnanci ze Záchranné stanice a Domu přírody Poodří v Bartošovicích. Vzhledem k výšce, ve které se zvíře pohybovalo, nebylo v technických možnostech ochránců provést záchranu, a tak se obrátili na hasiče.

Hasiči po konzultaci s přítomnými ochránci zvažovali možnosti záchrany. „Jako nejúčinnější se jevilo odřezat několik větví, aby získali lepší přistup ke zvířeti a za pomoci tyče, jemně zvíře vyprovokovat k pohybu. Bohužel došlo tímto manévrem k ještě většímu vyděšení zvířete a zmíněný rys tak putoval až k samotnému vrcholu koruny stromu," popisuje akci dále mluvčí hasičů.

Hasiči na to šli nakonec jinak. „Bylo rozhodnuto o částečném odřezání větve, aby se ulomila a rys spadl do připravené záchranné sítě. To se následně i stalo. Zvíře pak putovalo do připraveného přepravního boxu a bylo umístěno v Záchranné stanici a Domě Poodří v Bartošovicích," řekla dále mluvčí hasičů.

Mladý rys by nyní v přírodě nepřežil

Z vyjádření ředitele výše zmíněně záchranné stanice se jedná o mládě rysa ostrovida, které by mělo být v přímém kontaktu s matkou ještě zhruba po dobu následujícího půl roku, není schopno samostatného života ve volnosti v zimních podmínkách.

Je tedy zřejmé, dle slov ředitele, že se jeho matce muselo něco stát a je proto malý zázrak, že se tomuto mladému jedinci podařilo přejít velmi frekventované komunikace a dostat se bez zranění na zahradu uprostřed obce.

Lákadlem pro něj zřejmě byla chovaná drůbež. Mládě tak zůstane v péči záchranné stanice až do jarního období.