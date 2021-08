V kostele zněly před i během obřadu písničky z repertoáru tohoto nevšedního zpěváka s nezaměnitelným hlasem. Zazněly také skladby od Johnnyho Cashe, Roberta Křesťana i Pavla Bobka.

Na plátně se promítaly ukázky z filmu Děda, ve kterém si František Segrado vystřihl hlavní roli.

Na valašského barda zavzpomínal textař Michal Horáček, kterého k Segradovi pojilo dvacetileté přátelství.

„František byl vždycky plný života a uměl ho prožívat jako něco mimořádného. Byl báječný. Krásně, neodbytně a vytrvale uměl vyprávět. Jeho schopnost vyprávět se přelila i do písní,“ připomněl Horáček.

„Jsem moc šťastný, že jsme spolu mohli udělat nějaké písničky. Ty nejlepší z nich tu budou žít ještě hodně dlouho. Dnes se rozloučíme s něčím, co je nenahraditelné,“ dodal textař.

„František byl dost hrdý na to, že v životě nesportoval. Nepečoval o sebe. Nebyl z těch lidí, který by dodržoval rady lékařů a členů rodiny. To nebylo pro něj. Možná, že by tu byl o několik let dýl, kdyby to dodržoval, ale zas byl to nebyl ten Franta. Zaplať pán Bůh za to, že byl takový, jaký byl,“ uzavřel Michal Horáček.