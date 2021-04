Půjde k zemi? Osud hotelu Centrum ve Frýdku-Místku leží i v rukou komise

/ANKETA/ Speciální pracovní skupinu založilo vedení města Frýdku-Místku. Měla by připravovat zastupitelům materiály potřebné k rozhodnutí o tom, co bude dál s uzavřeným a chátrajícím hotelem Centrum. A co by s ním udělalii čtenáři Deníku? Zapojte se do ankety pod článkem.

Hotel Centrum ve Frýdku-Místku už léta chátrá. Nejspíš půjde k zemi. | Foto: Deník/Lukáš Morys

To předchozí vedení města koupilo s plánem rekonstrukce a přestavby na byty pro mladé rodiny a seniory. Ukázalo se však, že rekonstrukce by vyšla dráž, než demolice objektů a stavba nových bytových domů. Nové vedení města by však chtělo hotel zachovat, prodat nebo směnit za jiné pozemky. OBRAZEM: Potřebujete antigenní test? V Třinci testují od pondělí do pátku Přečíst článek › Členy komise jsou zástupci stran napříč politickým spektrem a poprvé se sešli v polovině dubna. „Úkolem komise bude podílet se na přípravě materiálu, který bude sloužit k rozhodnutí zastupitelům. Rozhodnutí po létě Představa je, že se bude scházet do července, aby pak nejpozději v září mohli zastupitelé rozhodnout,“ řekl náměstek primátora Radovan Hořínek. Sviadnov z koňského sedla. Jezdecký klub nabízí hiporehabilitaci i akce pro děti Přečíst článek › Komise by podle něj měla také s případnými zájemci o danou nemovitost, kteří by tak měli šanci blíže objasnit své záměry. Nyní radnice eviduje jednu nabídku ke směně a jednoho zájemce, který by chtěl hotel koupit, opravit a provozovat. „V této chvíli jsme otevřeni jakýmkoliv dalším nabídkám, prakticky bez omezení, protože nemáme nyní danou formu konkrétního řízení,“ dodal Radovan Hořínek.