Generální ředitel Heimstaden Jan Rafaj v pátečním exkluzivním rozhovoru pro Deník potvrdil, že došlo k chybě komunikace a jeho prostřednictvím se také nájemníkům omluvil. K plánované revitalizaci a případným odkupům některých domků řekl, že přesnější informace společnost podá do konce roku. „Starousedlíky z Doubravy, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou, mohu uklidnit, že nejméně příští rok jejich domy rozhodně demolovat nebudeme,“ vzkazuje generální ředitel společnosti Heimstaden.

Společnost Heimstaden zatím trochu neoficiálně oznámila, že chystá revitalizaci některých svých nemovitostí, konkrétně nájemních domků v bývalých hornických koloniích napříč regionem. Ta informace přišla z Doubravy, kde už zástupci Heimstaden jednali s vedením radnice. Odtamtud také nájemníci vašich nemovitostí vytušili, že se „něco chystá“. Oficiálně tedy zatím nic nevědí? Jaké máte plány, jak daleko jsou přípravy a co to pro ně v nejbližších měsících bude znamenat?

Od nás oficiálně ne, bohužel. Tato situace nastala kvůli nešťastné koordinaci u nás ve firmě, za což se chci lidem, nejen v Doubravě, ale všem, kteří u Heimstaden bydlí a po těchto zprávách mohli znejistět, omluvit.

Dobrá, pojďme tedy k tomu, co se chystá…

Vlastníkovi společnosti Heimstaden jde primárně o to, aby jeho nájemníci žili v důstojných podmínkách a měli kvalitní bydlení. Tak jako průběžně revitalizujeme naše bytové domy ve městech, chceme se nyní pustit do revitalizace rodinných domků, které dosud byly jakousi Popelkou. Mluvím o domcích v bývalých hornických koloniích, kde máme několik stovek nemovitostí, pro které se vžil pro dřevěné domky název finské. Máme však i rodinné domy zděné. Vedle udržení kvality našeho nájemního bydlení je naším druhým motorem fakt, že jsme se jako firma zavázali, že do roku 2028 se v těchto domech přestane topit uhlím. Modernizace vytápění tedy v našich nemovitostech musí proběhnout.

Už víte, kde a jak začnete?

Musíme to celé nějak uchopit. Nyní jsme ve fázi, kdy monitoruje oblasti, kde ty domky stojí, zjišťujeme, co s nimi vůbec můžeme dělat, protože se často zjišťujeme, že u některých nejen dřevěných domků pro jejich zchátralost není revitalizace možná.

Určitě chceme začít u domků, které jsou v nejvíce dezolátním stavu, a proto musíme jednat rychle, než se stanou vůbec neobyvatelnými.

Jednou z oblastí, kde začneme, je Doubrava, kde zjišťujeme stav našich nemovitostí a příští rok chceme postavit první, tzv. pilotní domy. Máme tam několik prázdných domů, které půjdou k zemi a na jejich místě vyrostou zmiňované „piloty“. Chtěl bych poopravit prvotní informaci z médií, že se chystá demolice tří konkrétních domů, kde dosud bydlí nájemníci. Ne, ta tři popisná čísla, o kterých se psalo, se v tuto chvíli demolovat nebudou. Těm lidem bych se chtěl za dezinformace omluvit. Příští týden se s nimi setkáme a celou situaci probereme.

Dřevěné, tzv. finské domky i zděné domky v Doubravě. Majitel nemovitostí - společnost Heimstaden - plánuje revitalizaci tohoto území a nějaké demolice.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Když jsem v pondělí s některými lidmi v Doubravě mluvil, argumentovali tím, že mají smlouvy na dobu neurčitou a proto nechápali, proč a kam by se měli stěhovat. Informace měli pouze z radnice, navíc evidentně neúplné…

Ano, to je důsledek té špatné komunikace u nás ve firmě, o které jsem mluvil na začátku. Situace se má trochu jinak. Mohu ujistit, že v Doubravě začneme s revitalizací u domů, které jsou aktuálně prázdné nebo se tak v následujících měsích stanou. Starousedlíky, kteří mají zpravidla smlouvu na dobu neurčitou, mohu uklidnit, že příští rok jejich domy rozhodně demolovat nebudeme. Pokud jde o další roky, bude záležet na tom, v jakém stavu ten který dům je. Nutně nemusí jít vždy o demolici. Každopádně ve většině případ bude muset dojít k takovému zásahu, u kterého není možné ponechat nájemníka na místě. V případech, kdy budeme s domem muset něco dělat, tak nájemníkovi nabídneme buď náhradní bydlení, které si vybere z našeho portfolia, nebo rovnou nové bydlení v domech, které postavíme v rámci pilotního projektu. Pokud budeme někoho muset vystěhovat, samozřejmě mu nabídneme náhradní bydlení, to nám nařizuje zákon. A půjdeme nad rámec zákona, chceme, aby ta náhrada byla bohatší.

A co nájemníci, kteří mají smlouvy na dobu určitou?

Každý případ budeme řešit individuálně. Nicméně, u dob určitých se dá předpokládat, že je dále prodlužovat pro daný dům nebudeme. Sdělovat podrobnosti je zatím předčasné, ani v Doubravě dosud nemáme jasnou etapizaci, jak ty věci budou probíhat. Určitě ale nebudeme kolonii likvidovat plošně. O to to všechno bude složitější pro dané území i pro nás, nicméně jsme na to připraveni. Každopádně platí, že s lidmi o jejich konkrétní situaci a možných náabídkách budeme jednat včas.

Pokud někdo bude muset „svůj“ dům opustit, dostane nabídku vrátit se po čase do nového?

Ano. O tom, zda se chce nájemník vrátit, nebo si bydlení vybere v jiném našem domě či bytě, anebo to vyřeší ještě jinak, se s ním chceme dohodnout předem.

Říkal jste, že nebudete likvidovat kolonie jako celek. Zmizí jen ty domy, které jsou ve špatném stavu a na jejich místě vyrostou nové.

Ano. Jak už zaznělo, začínáme s monitoringem stavu všech nemovitostí v oblastech, které chceme revitalizovat, a k zemi prioritně půjdou domy neobsazené a ve špatném stavu. Na uvolněných plochách postavíme nové dřevostavby, do kterých budeme moci nastěhovat nájemníky, jejichž domy budeme bourat. A další nabídneme novým zájemcům.

Pokud se nájemník bude chtít vrátit a bydlet v novém, na jak dlouho zhruba bude muset do provizoria?

Moje představa, kterou se snažím vštěpit i našemu investičnímu týmu, je taková, abychom v konkrétní lokalitě nejprve postavili nové bydlení, aby ho bylo dostatek pro ty, které chceme vystěhovat. Mohlo by to být i ta tak, že lidé vlastně přestěhují z ulice do ulice. Toto je moje ideální představa, na které pracujeme. Zatím se zdá, že by to ve většině lokalit mohlo i vycházet. V případě, že nebude nutné dům bourat, ale bude se jen rekonstruovat, chtěli bychom, zejména starousedlíkům nabídnout přestěhování do uvolněného domu přímo v té lokalitě a samozřejmě jim zaplatíme náklady na stěhování. O podmínkách bydlení v novém musíme jednat.

Dřevěné, tzv. finské domky i zděné domky v Doubravě. Majitel nemovitostí - společnost Heimstaden - plánuje revitalizaci tohoto území a nějaké demolice.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Už tu zaznělo, že revitalizace domů v koloniích napříč regionem, se má týkat několika stovek nemovitostí. Jsme schopni si říci, kterých lokalit se to bude, byť jen zčásti, týkat?

Momentálně to říci neumím. Celý ten koncept zatím dokončujeme. Jakým způsobem k té které lokalitě přistoupíme, bychom měli vědět do konce roku. Zjednodušeně ale mohu říci toto: Ve všech oblastech, kde působíme, máme pouze dva přístupy - buď jsme v oblasti, kde jsme nemovitosti rozprodali, našich zbylo jen pár a budeme je doprodávat. Anebo jsou to oblasti, kterým věříme, jsou pro nás zajímavé a budeme je revitalizovat. Celý proces má ale trvat nějakých sedm let, takže se v průběhu dobu budeme přizpůsobovat situaci.

Tak zkuste vyjmenovat města, kde se to vašich nemovitostí dotkne?

Finské a jiné rodinné domky, které čeká revitalizace, máme ve dvaceti možná i více lokalitách – v Petřvaldu, v Doubravě, Orlově, Horní Suché, Hrušově, Vítkovicích, Radvanicích, Bartovicích nebo na Hranečníku. Je jich spousta. Každopádně, dříve než kdekoliv revitalizaci zahájíme, seznámíme se svou představou ty, kterých se to týká, tedy obec i dotčené nájemníky.

Jak plánovaná revitalizace ovlivní možnost, aby si nájemníci, kteří už dříve požádali o odkup nemovitosti, ji skutečně odkoupili?

To je trochu nešťastná historie. V minulosti jsme skutečně ty odprodeje realizovali, ale asi před půldruhým rokem jsme to zastavili. Potřebovali jsme udělat inventuru v tomto našem majetku.

Každopádně v tuto chvíli platí, že to na konci letošního roku oznámíme, kde budeme revitalizovat a v těch lokalitách už prodávat nebudeme. Ale připouštím drobné výjimky. A v lokalitách, kde už jsme hodně domků rozprodali, tak už asi prodeje dokončíme. Asi. Stoprocentní to není.

Mnozí z nájemníků finských domků v nich bydlí desítky let a za tu dobu investovali do modernizace a nutné údržby nad rámec té běžné mnoho peněz. Když se teď budou „jejich“ domky bourat, znamená to, že o ty investice přijdou, nebo s nimi budete jednat o nějakých kompenzacích za vložené prostředky?

Ano, jsme si té situace vědomi. I proto jsem dal kolegům za úkol zmonitorovat přesný stav toho kterého domu. Protože, jak jsem řekl, chceme každý případ posuzovat individuálně, česká nás v tisíci domech tisíc příběhů. Málokterý bude stejný. Viděl jsem dům, který nájemník velmi zodpovědně zrekonstruoval, čili ten dům je v perfektním stavu a nespadá do našeho revitalizačního plánu. Dovedu si i představit, že je někde dům nebo více domů, které jsou skutečně v pořádku, a další 10 let mohou být v pohodě, mají ekologické topení, tepelné čerpadlo, tak i uprostřed té „nové“ kolonie může zůstat.

Takže?

No ale vedle toho je zase spousta lidí, kteří mají pocit že do toho domu investovali, jenže způsobem, který je pro nás jako vlastníka nepodstatný. Příklad, jestli si tam někdo postavil altánek, garáž nebo opravil neodborně záchod, ale dům mu padá na hlavu, a neměl k tomu souhlas vlastníka, tak si to udělal načerno. Ano, i tito lidé mohou mít pocit, že do zvelebování domu vložili své peníze a my mu teď máme povinnost mu něco kompenzovat. Takto to určitě nebude.

To se jim asi líbit nebude…

Jak jsem řekl, monitorujeme stav jednotlivých domů, jeden po druhém. Těch případů bude tisíc. U některých domů zjistíme, že jsou v pořádku, ale může se stát, že někdo udělal nějakou dílčí změnu, úpravu, která byla nutná a dávala smysl. V takovém případě můžeme o jakési kompenzaci uvažovat. Teď to vyhodnocujeme a cítíme se zavázání zejména v případech, kdy jsme k nějaké větší rekonstrukci dávali souhlas. V ostatních ale nikoli. Vždy je to o komunikaci a my bude dělat vše proto, aby naši nájemníci měli informace i pocit, že chceme budovat koncept přátelských domovů.