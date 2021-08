Objev sestřeleného letounu v lese u Bohušova - Karlova je pozoruhodný příběh. Kamarádi Michal Franek z Města Albrechtic a Tomáš Němec z Liptaně se zajímají o historii a vyráží na procházky s detektory kovů. Jednoho dne v půlmetrové hloubce našli výškové kormidlo.

Bylo jim jasné, že žádné letadlo bez výškovky moc daleko nedoletí. Pátrali v okolí a každou chvíli jim detektory hlásily nějaký kovový předmět. Rozpoznali v nich pancíř, část přístrojové desky a podle části křídla dokonce určili, že se muselo jednat o sovětský Šturmovik. Dokonce se jim podařilo vykopat knipl.

Zkoušeli ho vzít do rukou a vcítit se do situace pilota, který ho svíral za války před víc jak sedmdesáti lety. Když se po zásahu let Šturmoviku změnil v pád, nejspíš si posádka těžce poškozeného stroje uvědomovala, že mají před sebou poslední vteřiny života. Na co asi voják myslí v takové chvíli?

Nálezci informovali o svých objevech odborníky z Leteckého muzea v Suchdole nad Odrou. Společnými silami se jim podařilo určit přesné místo dopadu a vykopat všechno, co zbylo z letadla a posádky. Po dopadu letadla tady musel vzniknout pořádně hluboký kráter, protože některé části se nacházely ve čtyřmetrové hloubce pod současným povrchem.

Společné úsilí směřuje k hlavnímu cíli: určit identitu pilota a střelce, kteří zahynuli na konci války v lese u Bohušova Karlova.

Také Michal Franek a Tomáš Němec doufají, že díky jejich nálezu se rodiny padlých letců dozví o osudu svých blízkých. Pokud to bude možné, rádi by osobně poznali příbuzné statečných letců a dozvěděli se co nejvíc z jejich životního příběhu.