Palkovický sokolský areál se tvářil jako „soukromý“ pouze na první dojem. Členové Sokola uváděli, že přístup k vodě je pro kohokoliv a volný, hned vedle souhlasně přikyvovali rybáři. Jachtařství má ostatně na asi čtyřiaosmdesáti hektarové vodní nádrží postavené v roce 1965 bohatou tradici, oddíl tu nadšenci zakládali rok po jejím dokončení.

Na cyklotrase s výhledem na Beskydy využívané kolaři, bruslaři, běžci i pěšími, která vede podél břehů celé přehrady, je směrem jižně další zastávka u Family Parku Olešná. „Slunné dny znamenají jediné – vyrazit s rodinou nebo přáteli ven,“ vzkazovali z podniku vybaveného velmi slušným hřištěm a čepujícím vícero piv.

„Honza si dává na čas…“ nechali se slyšet na frýdeckomísteckém břehu dva rybáři a rybářka vybavení pivem v plechovkách. Hovořili o provozovateli restaurace Rybářská bašta, který měl ještě hodinu po poledni zavřené výdejní okénko. Zde to na novinky nevypadalo, místní ale doporučili z této východní strany sledovat západ slunce.

A od bašty to je po hrázi Olešné jen kousek do centra veškerého zdejšího dění, tedy na severní břeh s aquaparkem, autokempem, hrišti pro děti i více možnostmi jak se najíst či napít. I tady už byla ve vodě spatřena jedna z prvních nedočkavých plavkyň, dokonce „nahoře bez“. Nemluvě o vícero kajakářích či nadšencích do windsurfingu.

„Už brzy začnou najíždět návštěvníci, z třiadvaceti chatek nejsou obsazeny tři,“ popisovali zájem o prodloužený velikonoční víkend správcová s majitelem Chatové osady Olešná. Která je v provozu celoročně a uprostřed mezi dřevěnými příbytky začali přistavovat zděnou budovu, která bude sloužit jako penzion především v zimě.

„Teď je to doslova jako v létě,“ přidávala se servírka v Kolmo Kafe nacházejícím se mezi chatkami a břehem. Roznášela zrovna další venkovní lehátka, na dvou se už slunil spokojený pár. A prozradila, že na nadcházející letní sezonu mají v plánu dělat hudební večery, samozřejmě kromě stávající nabídky „fresh“ kuchyně a moučníků.

„Poslední dvě sezony jsme kvůli koronaviru hodně špatné. Úbytek klientely byl minimálně třicetiprocentní,“ sdělil Jan Damek, jednatel městské společnosti Sportplex provozující na Olešné mj. aquapark či autokemp. Obojí, jak upřesnil, bude otevírat nejdříve v květnu – s novou trampolínou na hřišti či budkou „jadranského“ zmrzlináře.

„Vloni se ve zkušebním provozu osvědčily dva stany s podsadou pro dva, ty, co pamatují starší ročníky z pionýrských táborů. Měli jsme je od poloviny sezony a byly pořád plné. Letos jich na břehu s výhledem na Beskydy postavíme šest,“ dodal Damek. V kempu k nim plánují půjčovat i doplňky v podobě lampiček, židlí a stolků.