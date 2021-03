Zatímco nebýt covidu, na svazích by se leckde ještě lyžovalo, před hospodami a bufety by postávali turisté a kolemjdoucí, které z domu vytáhlo jarní sluníčko.

Opuštěná sněhová děla

Kdyby svět byl v pořádku, parkoviště ve skiareálu Kempa Land v Bukovci by bylo plné aut, na zahrádce hotelu Kempa naproti přes silnici by hosté nastavovali u kávy či piva nastavovali tváře jarnímu slunci.

Jenže… V půli března se na sjezdovce stále drží sníh, byť je to nesouvislá vrstva. Ale to je jedno, protože letos se prakticky nelyžovalo. Ve svahu ještě stojí sněhová děla, dole u kasy je zaparkovaná rolba. Nikde nikdo.,, kromě polských dělníků, kteří opodál dokončují stavbu nové hasičské zbrojnice.

„Letos ta sezona nestála za nic. To víte, že jsme to pocítili. Lyžaři, když jezdívali z hor, tak se u nás zastavovali, aby koupili něco domů k večeři. Letos nic,“ přiznává prodavačka z malého obchodu naproti restauraci Labaj v Písku. Přes tuto obec vede silnice z Bukovce do Jablunkova.

Smutná je z letošní zimní sezony také starostka Bukovce Monika Czepczorová. „Tak jsme se těšili, připravovali jsme se od léta, koupili novou rolbu. Zima byla jako dlouho ne, a tak to dopadlo jak to dopadlo. Vláda skiareály uzavřela,“ říká zklamaně.

Nejvíce smutní prý všichni byli, když viděli projíždět auta s lyžaři, kteří mířili přes hranici do polských skiareálů. „Některá vládní nařízení opravdu nechápu. K nám každoročně jezdily předškolní i školní děti z Karvinska. Ty samé dětské kolektivy, které byly pohromadě ve školách, ale na svah nemohly. Toto opravdu nechápu,“ dodává starostka obce, která vlastní skiareál Kempa Land.

Turisté nejsou

„Katastrofa. Severka snad jezdila týden, takže lyžaři žádní. Sem tam se tu objevili nějací pěší turisté, ale jinak nic. No a teď, jak jsou zavřené ty okresy, tak už je tu úplně prázdno. Však se podívejte,“ říká mi Eva Sikorová, provozovatelka hospody Mánes, vyhlášeného podniku v národopisném areálu v Dolní Lomné.

Kdo do Dolní Lomné jezdívá, potvrdí, že v tomto místě bývá živo v zimě, v létě. Všude plno turistů. Momentálně prakticky nikdo. Na stezce, která vede podél silnice z Jablunkova, dnes potkáte leda cyklisty, kteří už to nemohou bez bicyklu vydržet.

Mánes momentálně funguje jen o víkendech, k výdejnímu okénku mohou dorazit vlastně jen místní, kterým paní Eva nabízí topinky se sýrem, česnečku, halušky nebo bramboráky.

Podobné je to naproti přes silnici ve vyhlášené pekárně, kam místní, ale běžně „lufťáci“ z Třince, Těšína, Karviné nebo Havířova, zajdou na kávu, zákusky nebo pro „rohlíčky obzvláště vypečené.“

„Je to poznat, že lidi nejsou. Nejprve jsme přišli o zákazníky z řad lyžařů, no a poslední dva týdny už chodí jen místní,“ postěžovala si prodavačka Lucie.

Katastrofální sezona

Marcel Bogocz, správce lanové dráhy ve skiareálu Severka, kam lyžaři vyjíždějí po silnici právě od hospody Mánes, mluví o letošní lyžařské sezoně rezignovaně. „Lyžaře jsme vozili tři dny. Pak ještě jezdili pěší turisté, to zájem docela byl, ale pak to vlády zavřela komplet. Prostě letos je to katastrofa,“ říká Bogocz.

Lanovka na Severku stále jezdí ve zkušebním provozu, takže zatím neví, jak to bude v létě. Podle zatím neoficiálních informací by letní provoz mohl začít snad 1. července.

Jako přes kopírák to letos v zimě vypadalo nedaleko ve areálu Ski Armáda:

Areál mimo provoz, na laně sedačky. Podle lidí, kteří bydlí u lanovky se letos jezdilo dva dny.

A do třetice: smutnou (ne)sezonu má za sebou nová čtyřsedačková lanovka v Mostech u Jablunkova, kterou loni zprovoznili ve skiareálu u hotelu Grůň:

Skiareál se dvěma vleky, lanovkou, bobovou dráhou, a krásný horský hotel. Parkoviště ovšem v sobotu dopoledne byla zcela prázdné.