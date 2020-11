Na Síni slávy Petry Kvitové město Fulnek intenzivně pracuje, ale jak pro redakci Deníku uvedl starosta Fulneku Petr Ertelt, současná doba ovlivněná pandemií viru Covid-19, průběh trochu komplikuje.

Petr Ertelt připomněl, že město vyhlásilo veřejnou soutěž o návrh na realizaci Síně slávy Petry Kvitové, která má končit 13. listopadu. „K tomu jsme přímo oslovili osmnáct škol, které se nějakým způsobem zaobírají designem, sportem a architekturou. V předminulém týdnu jsme si začali ověřovat, zda to ty školy vůbec obdržely a jestli to tam dostali na řešení kompetentní lidé. Současná situace je tak mizerná, že téměř v žádné té škole to nedošlo ke kompetentnímu adresátovi, takže nám přislíbili, že si to předají,“ shrnul dosavadní průběh starosta Fulneku.

Pomůžou školy?

Uvědomuje si, že dokud je distanční výuka, jednání se školami bude asi problematické. „Tak jsme se dohodli, že soutěž prodloužíme o měsíc a budeme doufat, že po 20. listopadu skončí nouzový stav a nebude dále prodloužen. A že přece jen začnou školy trochu fungovat,“ doplnil Petr Ertelt a dodal, že termín soutěže by prodloužili tak do 10. prosince s tím, že budou oslovovat školy a také budou prověřovat na portálech škol, kde je soutěž je vyvěšená.

„Udělali jsme to v hodně širokém spektru a očekáváme, že se k tomu přihlásí zmíněné školy nebo architektonické společnosti a podobně,“ poznamenal Petr Ertelt.

Součástí zadání je seznam artefaktů zapůjčených Petrou Kvitovou, které budou v síni slávy vystavené, a také podklady k prostorům, ve kterých by síň měla být.

Zdroj: Deník / Ivan Pavelek

„Je to objemově poměrně složitá věc. Máme domluvené schůzky s šéfem Českého tenisového svazu Ivo Kaderkou, ještě v listopadu bych se měl sejít s panem Milanem Hniličkou, šéfem Národní sportovní agentury, a domluvená jsou i schůzky se zástupcem Czech tourismu nebo Slávie Praha, za kterou Petra hraje. Předpokládáme, že buď nám pomohou se samotným projektem nebo doufáme, že by mohli pomoci nějak finančně. Děláme v rámci toho, co covid dovolí. Chceme, aby to byl opravdu kvalitní projekt a nechceme to uspěchat nějakým unáhleným rozhodnutím,“ uzavřel fulnecký starosta Petr Ertelt.

K TÉMATU

Co také má být součástí Síně slávy Petry Kvitové



Trofeje a ocenění: Mísa Venus Rosewater „Wimbledonský talíř“ 2011,

Pohár pro vítězky Fed Cupu 2011,

Bronzová medaile z LOH Rio 2016,

Madrid Open 2011,

Doha 2018,

Sydney 2011,

Wuhan 2011,

Talíř z Australian Open za 2. místo 2019,

Zlatý kanár 2011, 2014

Sportovec roku České republiky 2014

Oblečení ve kterém Petra Kvitová hrála Fed Cup 2011, nebo Wimbledon 2014, česká vlajka Fan Clubu Fulnek, první kolo, fialová raketa, se kterou začínala hrát, později používané rakety WILSON, sukýnka od babičky koupená v obchodě v Opavě.

Chybět nebudou vysvědčení, ať už ze základní školy, tak maturitní, věci osobní spotřeby, jako náušnice, hřeben a mnoho dalších věcí, a také příběhy, které s ní mají něco společného.