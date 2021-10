/FOTOGALERIE/ Frekventovaný most přes řeku Odru u Outlet Areny Moravia v Ostravě-Přívoze se po několikaměsíční rekonstrukci znovu otevře veřejnosti. Od pátečního brzkého rána bude průjezdný bez omezení. Pro osobní dopravu byl most zcela uzavřený od 1. června do druhé poloviny září.

Opravený most před Odru mezi Ostravou a Hlučínskem opět v plném provozu, čtvrtek 14. října 2021 odpoledne. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Frekventovaný most přes řeku Odru u Outlet Areny Moravia v Ostravě-Přívoze se po několikaměsíční rekonstrukci znovu otevřel veřejnosti. Stalo se tak v čtvrtek odpoledne s několikahodinovým předstihem oproti nedávno avizovanému plánu. Původně měl být most zcela průjezdný od pátečního brzkého rána. Během čtvrtka však z mostu i okolních ulic zmizely všechny dopravní značky navádějící auta na objízdné trasy a zakazující vjezd na most.