Také jsou zde k dispozici elektrokola s logem Moravskoslezského kraje. Můžete si je v sezoně zapůjčit v Leskovci nad Moravicí v Informačním centru Mikroregionu Slezská Harta.

V okolí přehrady je ideální terén pro cyklistiku, ale odpovídající infrastruktura se teprve musí doplnit. Na sklonku roku 2019 byla dokončena dokumentace pro stavební povolení k první etapě projektu Cyklostezka Slezská Harta, pracovně nazvaného Střecha Evropy. První studie proveditelnosti vznikla už v roce 2008, ale dlouho se nedařilo najít vhodný dotační titul. V roce 2017 se mikroregion k projektu vrátil a přepracoval ho podle aktualizovaných majetkoprávních vztahů.

A kudy připravovaná cyklostezka nakonec povede? Snahou bylo vytyčit nové vedení trasy po pozemcích Lesů ČR a Povodí Odry. Cyklostezka by měla vycházet z Bruntálu, projíždět Mezinou, Dlouhou Strání, Razovou, Leskovcem nad Moravicí a končit na hrázi přehrady. Dál je samozřejmě možné po stávajících komunikacích dokončit okruh kolem Slezské Harty. Tato druhá strana přehrady už spadá do další etapy projektu.

Trasa byla navržena co nejblíže k vodní hladině a pokud možno s co nejmenším převýšením. Realizace projektu by měla být zahájena už letos na podzim.

Bohužel Slezská Harta neláká jen cyklisty, ale také zloděje. Neznámý pachatel se někdy mezi prosincem 2019 a 21. dubnem 2020 vloupal do skladu Infocentra v Leskoveci a odcizil čtyři elektrokola značky TOPKOLO i s nabíjecími zdroji. Elektrokola měla bílou barvu se zelenými polepy a nápisy e-kolaprokraj a logem Moravskoslezského kraje. Vznikla škoda 160 tisíc korun.

Elektroloď Harta

Paddleboardy u Harty

Dračí lodě na Hartě 2019