Slon ve Frýdku-Místku? Faunapark vzkazuje, že s pomocníky by to šlo

Osm let práce mají za sebou nadšenci, kteří uprostřed města v bývalé textilce na východním břehu Ostravice budují areál faunaparku.

Faunapark pod zámkem na břehu řeky ve Frýdku-Místku má historii sahající do roku 1890, za sebou několik úpadků i pokusů o znovuzrození, v posledních osmi letech to vypadá na happy end, chtělo by to ale více dobrovolníků, pomocníků. | Foto: Deník/Radek Luksza

„Děláme všechno zdarma, protože nás to baví. Každou vydělanou korunu dáváme na rozvoj parku a jeho aktivity. Největší radost máme z radosti druhých,“ říká Petr Dvořáček o Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku. Ten se stará o znovuoživení malého území, které kdysi patřilo továrnické rodině Lansbergerů. Kvůli opravám na železnici nepojedou vlaky mezi Frýdkem-Místkem a Frýdlantem Park zažil slabší léta, ale i opětovné snahy o zvelebení. Práce je tu dost. Na obnovu čeká třeba jezírko se dvěma zálivy. Postupně ale přibývají nové prvky, ať jsou to lavičky vyrobené svépomocí z darovaných materiálů, naučná tabule popisující život na stromech – pořízená je z grantu. Faunapark podporuje město Frýdek-Místek i podnik Slezan.„Zvířecí koutky máme spíše skromnější, ale o to vyhledávanější. V zoo děti běhají od jednoho výběhu ke druhému, u nás jsou mnohem pozornější i vnímavější,“ popisuje stálá pracovnice Gabriela Dužíková. Park chová zakrslé domácí králíky, indické běžce a slepice hedvábničky. K tomu napůl ochočeného holuba, psy a kočky. Pořídit chtějí nadšenci zlaté bažanty, kozy, včely a nevylučují ani ubytování pro slona. „Není to nereálné. Musely by se vyřídit právní náležitosti, postavit sloninec a každý den se o slona dobře starat, krmit ho,“ zamýšlí se Dvořáček. Jeho nápad zapadá do filozofie faunaparku: Nebojte se navrhnout zajímavé věci, podělte se o koníčky, znalosti i záliby! A přijďte pomoci, vítáni jsou dobrovolníci – pedagogové, chovatelé, zahradníci, údržbáři. Filmová místa: Kříž v roli Izziho, spousta hvězd a krása Beskyd v Muzzikantech „Prostě každý, kdo hodlá přiložit ruce k dílu. Hledáme lidi s velkým srdcem, láskou k dětem, přírodě a vztahem ke zvířatům,“ pokračuje Gabriela Dužíková. Ta v areálu působí také jako koordinátorka populárních dětských naučných programů. V loňském roce se sem přišlo pobavit 2350 dětí, letos už kolem 700. Oblíbené jsou též nedělní odpolední akce pro nejmenší. Středeční večery bývají vyhrazeny přednáškám ve stodole. „Vesnické děti se mazlí s králíčky, které jejich rodiny chovají jen na jídlo. Ty městské zjišťují, že se vajíčka nedělají v supermarketech, ale že je snášejí slepičky,“ komentují své zkušenosti členové týmu faunaparku. Otevřeno je zatím ve dnech s daným programem, v květnu tu budou klauni, dravci, nezbedná kůzlátka nebo kouzelník. Podrobný program najdou zájemci na zoofm.cz.