"Člověk si klade otázku proč? Má v tomhle městě vlastně cenu ještě něco tvořit? Tvořit srdcem a láskou k městu a jeho historii? Snažili jsme se vytvořit něco malého pro lidi, jak pro návštěvníky z jiných měst, tak pro Karviňáky, které zajímá historie jejich města," napsali na sociální sítě lidé z Operativní skupiny Ka 2, kteří se aktivně zabývají karvinskou historií a ve volném čase obnovují a udržují místní připomínky dávných časů.

Byli to právě oni, kdo po dobu čtrnácti dní čistě ze srdce vytvořili v daných místech dnes již zaniklé historické Karviné stezku Poznej historii a krásu zaniklého města. Ta mimo jiné obsahovala i očistu a připomenutí míst dvou tamních křížů.

"Naše činnost se setkávala s kladným ohlasem návštévníků, kterých hlavně o víkendech proudí do těchto míst desítky. O úspěšnosti naši práce svědčí i fakt, že se tyto body dostaly za tu krátkou dobu na Mapy.cz, včetně fotografií pořízených turisty," píší dále aktivní příznivci místní historie z Operativní skupiny Ka 2.

V sobotu 17. dubna čekal na příchozí šok!

A jak vše dopadlo? V sobotu 17. dubna čekal na příchozí v daných místech šok! "Po dvou víkendech zvelebování a hodinách leckdy tvrdé práce je vše zničeno. Klademe si otázku, komu jsme trnem v oku? Komu vadilo toto neškodné fandovství a snaha přiblížit lidem historii jejich města?" ptají se zklamaní lidé z Karviné.

"Věnujeme se historii Karviné několik let, ale nikdy bychom nečekali, že se dočkáme takového momentu. Bohužel, nejsmutnější je fakt, že tento cílený útok na naši práci (tohle bohužel není adolescentní vandalství) odnesl i pán, který opečovává Einmann bunkry nacházející se ve stejné ulici. Jeho práce formou informačních cedulí byla rovněž po několika letech zničena. Nebylo ušetřeno prakticky nic, co by nešlo fyzicky zničit. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám psali hezké zprávy i všem, kteří nás pochválili v terénu," píše dále na sociálních sítích Operativní skupina Ka 2.