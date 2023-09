Šokující pravda o opilém řidiči, který při honičce zranil v Havířově chlapce

/FOTO, VIDEO/ Muž (52 let), který v neděli během policejní honičky srazil v Havířově patnáctiletého chlapce vedoucího kolo, měl již v minulosti problémy s alkoholem. Jak již Deník informoval, motorista na havířovské Hlavní třídě najel do sloupu, vozidlo následně zachytilo mladíka. Vrtulník ho transportoval do Fakultní nemocnice Ostrava

Dopravní nehoda, Havířov, 17.9.2023 | Video: Deník/Jaroslav Perdoch