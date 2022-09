Není ale vyloučeno, že někteří interpreti prokáží empatii a sleví ze svých odměn. Třeba jako moderátor Petr Rychlý, který se bezprostředně po ukončení slavností vzdal honoráře, když se dozvěděl, co se před areálem Slavie stalo. Stejně zareagovala také kapela We Are Domi, jak iDNES.cz potvrdila ředitel MKS Yvona Dlábková.

Kontrola bezpečnosti atrakce nám nepřísluší, říká havířovský primátor Bělica

Petr Rychlý ještě potěšil své fanoušky, když se s nimi na požádání vyfotil při odjezdu z Jaškovské krčmy v Těrlicku, kde byl ubytován. Vedle v hasičárně totiž probíhala oslava narozenin. Oslavenci pak hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě věnovala kuchařku s Recepty z pořadu Rady ptáka Loskutáka. Samozřejmě s věnováním a podpisem.