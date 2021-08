Když tedy hrozilo, že Starém město zničí těžba, někteří neváhali a své domy prodali. Starší, ale i ty nedávno postavené. Ti, kdo neprodali, teď už vědí, že definitivně mohou zůstat, jiní se zase chystají ke stěhování, protože své domy prodali. To se týká několika rodin, jejichž domy stojí v Lešetínské ulici.

Pan František Szebesta bydlí v domě po svých předcích právě na Lešetínské celý život. Stejně jako zhruba deset patnáct jeho sousedů a majitelů dalších domů podél této ulice, se s OKD před časem dohodl na výkupu. Dům mu tedy už nepatří.

„Odkupovat zpět to nebudu. Podle smlouvy tady můžu zůstat do konce roku 2023. Co bude pak? Nevím, budu s nimi jednat. Je mi čtyřiaosmdesát, žena je nechodící. Chtěli bychom tady dožít, tak uvidíme,“ říká docela vitální muž, kterému byste ten věk nehádali.

Dodává, že jeho nejbližší sousedé, kteří už také domy prodali, se chystají odejít. „Jedni už mají postaveno, druzí dostavují dům na Těrlicku. Takže se asi budou brzy stěhovat,“ říká muž.

Zhruba 10 let se tato městská část zmítala v agónii, kdy se nevědělo, jaký bude její další osud. Hrozilo, že podobně jako Darkov, Lipiny nebo část Louk zmizí z mapy. Jenže je všechno jinak, těžit se pod Starým Městem nebude. Naopak se tato část Karviné může v budoucnu stát vyhledávanou lokalitou pro bydlení.

Syn prodal, otec zůstal

Jeho soused Władysław Łukosz ani jeho zeť Richard Balcar dům neprodali. Například proto, že nebyli spokojeni s nabídkou, kterou jim těžaři učinili ohledně autodílny, kterou vedle domu provozují. Naopak Łukoszův syn, který před časem postavil dům na protějším pozemku, prodal a odstěhoval se do na jižní Moravu.

„Je to každého volba. Ale budu každopádně rád, když Staré město zase ožije. Taková dědina na Karvinsku už není, život je tu jako na vesnici a přitom jsme kousek od města,“ říká muž.

Silvie Škulavíková bydlí ve více než 100 let starém domě, který kupovali v 80. letech, s manželem a dcerou. Také oni souhlasili s výkupem a mají ve smlouvě, že v domě mohou dožít oni i jejich děti. „Každopádně jsem ráda, že teď, když je jisté, že se těžit nebude, Staré Město snad zase ožije, vrátí se sem lidé a budou tady spokojeně žít,“ říká osmasedmdesátiletá žena.

Probudí se Staré Město k životu?

Agónie ve Starém Městě propukla koncem roku 2011, kdy těžaři (ne poprvé – pozn. red.) oznámili, že by chtěli pod touto lokalitou těžit. Výkupy nemovitostí a pozemků, s nimiž se začalo někdy v průběhu roku 2014, tuto trochu zapomenutou část Karviné znatelně poznamenaly. Venkovská idyla zůstala, ale postupně přibývalo volných pozemků, na kterých ještě před několika lety stály domy. Desítky domů. Po roce 2010 jich bylo v této čtvrti okolo 200. Zůstala necelá polovina. Při procházce například ulicí U Řeky, bezpečně poznáte místa, kde stávaly domy. Třeba podle ovocných stromů a prázdného místa mezi nimi nebo spousty označených plynových přípojek, které nikam nevedou…

Kvalita života v této historické městské části lokalitě utrpěla v okamžiku, kdy zmizely poslední zbytky občanské vybavenosti. Hospodu její majitel prodal jako jeden z prvních, zavřela prodejna potravin, nakonec i soukromý koloniál. Lidí ubývalo a držet obchod se nevyplatilo. Z veřejných budov zůstala jen hasičská zbrojnice, Dům PZKO a bývalá škola, kde funguje Azylový dům pro matky s dětmi.

Bude se tu znovu stavět?

Podle Moniky Heisigové, která byla jednou z ústředních postav skupiny místních, kteří se zařekli, že své domy těžařům neprodají, by oživení v této městské části mohlo pomoci město. Třeba tím, že by se s OKD dohodlo na převodu nebo odkoupení pozemků, které by pak mohlo prodávat zájemcům o stavební parcely.

A přesně toto se nyní říká ve Starém Městě: že OKD bude už vykoupené domy, které nestihlo zbourat, prodávat zpět původním majitelům anebo novým zájemcům. Konečně by se taky mohla vybudovat kanalizace, jejíž stavba byla před časem právě kvůli avizované těžbě zastavena.

„Myslíme si, že by to nebylo špatné řešení. Když už se ví, že se tu nebude těžit, může se tato oblast zase rozvíjet. Kdyby OKD prodalo pozemky a zrušila by se stavební uzávěra, mohlo by se tu zase stavět,“ říká Monika Heisigová ze spolku SOS Karviná.

Společnost OKD se však ke spekulacím na téma prodeje pozemků a domů ve svém vlastnictví nechce veřejně vyjadřovat. V souvislosti s definitivním koncem těžby, se ve Starém, Městě mezi lidmi aktuálně šíří informace, že OKD nabízí majitelům už vykoupených domů dohodu, že když vrátí 60 procent z toho, co dostali, tak jim dům prodají zpět.

Zástupci OKD to však nepotvrdili. Podle mluvčí OKD Nadi Chattové se ale nejedná o aktuální záležitost. „Vztahy s majiteli vykoupených nemovitostí v dané lokalitě jsme řešili individuálně a žádný proces zpětného odkupu není na stole,“ uvedla Chattová pro Deník.

Staré Město 2

Vybudováním odbočky košicko-bohumínské dráhy v 60. letech minulého století bylo Staré Město rozděleno na dvě části. Část přiléhající blíže ke Karviné, přesněji Novému Městu, se ohrožení potenciální těžbou prakticky nedotkla. Vlastně si dnes málokdo uvědomuje, že zahrádkářská kolonie, k tomu zhruba stovka domů a hospodářský dvůr Olšiny jsou součástí Starého Města. Na samé hranici s Novým Městem se nachází i staroměstský hřbitov.

A právě díky „hranici“ v podobě průmyslové zóny, silnice směrem na Dětmarovice a železnice mají zdejší „Staroměstští“ více zafixovanou příslušnost ke Karviné jako takové.

OKD zatím neřeklo, jak naloží s volnými pozemky ve Starém Městě

Těžit se nebude a tak logicky vyvstává otázka, jak majitel pozemků a vykoupených domů s těmito nemovitostmi naloží. Nabídne k prodeji? Soukromým zájemcům, nebo developerům? Podle výkonného ředitele OKD Radima Tabáška je zatím předčasné bavit se o konkrétních krocích, Nicméně přiznává, že by se tato lokalita mohla opět rozvíjet a osidlovat.

„Nemovitosti vykoupené ve Starém Městě tvoří svým způsobem ucelený soubor, který má svá specifika a je k němu nutno přistupovat citlivě. Jejich budoucí využití je samozřejmě podmíněno nalezením koncensu mezi OKD a městem Karviná z hlediska územního plánu. Vzhledem ke skutečnosti, že OKD již neplánuje dobývání v dané lokalitě, existuje samozřejmě možnost celou lokalitu navrátit zpět k možnému rozvoji. Konkrétní čísla není vhodné sdělovat, a to z důvodu, že nevypovídají přesně o charakteru tohoto území a mohou být zavádějící. Dle našeho názoru a vzhledem k umístění daných nemovitostí v majetku OKD, je jakákoliv revitalizace, bez jejich zahrnutí, problematická. Z pohledu současné situace je sdělování jakýchkoliv termínů bezpředmětné,“ odpověděl na dotaz Deníku Radim Tabášek.

Nejstarší část dnešní Karviné

Dnes městská část Staré Město (německy Altstadt) je zřejmě nejstarším obývaným sídlem na území současné Karviné. Osada při pravém břehu Olše zde stála již v průběhu 13. století. Protože v průběhu století následujícího vznikl Fryštát, původní obec se v pozdějších zápisech připomíná pod názvem Starý Fryštát a později Staré Město.

Na přelomu 15. a 16. století zde vznikly rybníky a dnes je tato rybniční soustava v místní části Olšiny významnou ptačí rezervací s výskytem starých listnatých dřevin. Zřejmě nejznámějším rodákem ze Starého Města je sedlák Ondra Foltýn, který v roce 1776 vyvolal selské nepokoje, pod jejichž tlakem byly zrušeny starší robotní patenty.

Z 18. století pochází hospodářský dvůr Olšiny, vybudovaný irským hrabětem Taafem, majitelem Fryštátu s okolními obcemi včetně Starého Města. Dnes je v soukromých rukou, po rekonstrukci a je v něm provozován hotel, jízdárna a výletní restaurace.

Až do konce 40. let 20. století bylo Staré Město samostatnou obcí, roku 1949 ale byla obec přičleněna k rozrůstající se Karviné. Počátkem 60. let 20. století byla na katastru vybudována přeložka železniční tratě s novým vlakovým nádražím, které osadu oddělilo od města.

Na přelomu 80. a 90. let 20. století se zde pak měl zakládat nový uhelný důl, část Starého Města byla proto vybourána. Po roce 1989 však z těchto plánů sešlo a na místě v roce 1999 vznikla průmyslová zóna Nové Pole, kde je zaměstnáno přes 1 500 lidí. (toj, wiki)

Opravená kaplička září v plné kráse

Kaple Andělů strážných ve Starém Městě po opravě září novotou. Dělníci museli zpevnit základy i zdi, protože objekt je na území zasaženém důlními vlivy. „Celá stavba se musela pod základy vykopat a podbetonovat včetně armokošů a vyžadovalo to termínové prostoje," řekl Radim Křivoň, majitel realizační firmy.

Kaplička má i nový oltář. „Tím, že se musela provést vnitřní sanace soklů, nemohli jsme oltář obejít, takže jsme ho museli rozebrat. Ale jelikož nebylo možné ho složit, museli jsme zhotovit oltář dle vlastního návrhu," dodal Křivoň.

Stavba z 18. století má i novou prosklenou stříšku nad vchodem. „Ta původní stříška tu budovu upozadila. Teď, když je stříška, skleněná, tak kaplička se zvýraznila, je to ku prospěchu celé stavby," řekl stavitel.

Kaple Andělů strážných v Karviné-Starém Městě je od roku 2006 chráněnou kulturní památkou a probíhají v ní pravidelné církevní obřady. Při opravě v roce 2013 se v kupoli kaple našly dokumenty, mezi kterými byl listinný dokument se jmény starostů tehdejší ještě obce Staré Město.

Karviná-Staré Město v datech

První písemná zmínka: 1406

Počet obyvatel: 510

Významné osobnosti:

Ondra Foltýn, sedlák, který v roce 1776 vyvolal selské nepokoje, pod jejichž tlakem byly zrušeny starší robotní patenty

Zajímavosti:

Někdejší majitelé panství, Larisch-Mönnichové, měli ve Sterém Městě jednu ze svých několika honiteb, na nichž se příslušníci nejvyšší aristokracie včetně Habsburků a německého císaře Viléma II. účastnili parfósních honů. Ty jsou například zvěčněny i na některých dobových malbách umístěných na zámku Fryštát.

