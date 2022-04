Kvůli dlouholetým plánům těžařů platí v této lokalitě už roky omezení třeba pro opravy nebo stavby. To se ale zřejmě změní. I když pár desítek metrů od místa našeho rozhovoru dělníci rozebírají dva větší domy určené k demolici (bývalou školu a obecní úřad – pozn. aut.), ministerstvo životního prostředí koncem února zmírnilo ochranu ložiskového území na minimum. To znamená, že by se ve Starém Městě mohlo v budoucnu zase stavět a jedna z nejstarších čtvrtí Karviné by se po letech mohla zase rozvíjet.

Těžba uhlí na Karvinsku zatím nekončí. I kvůli válce na Ukrajině

„Rozhodnutí, kterým došlo ke změně podmínek stanovení chráněného ložiskového území, bylo vydáno 24. února 2022 a je již pravomocné. Fakticky je tak v této oblasti z hlediska ochrany nerostného bohatství možné stavět bez omezení,“ sdělila na Dominika Pospíšilová, mluvčí ministerstva životního prostředí.

Rozhodnutí o zmírnění ochrany ložiska na minimum vydalo ministerstvo na žádost státního podniku Diamo, který řeší útlum těžby. Důlní společnost OKD totiž předloni oznámila, že od záměru těžit uhlí pod částí Starého města ustupuje.

„Je to ta úplně nejmírnější kategorie ochrany ložiskového území – čili aby nebyly žádné stavební uzávěry, žádné omezující podmínky na tento územní celek,“ sdělil už před časem Českému rozhlasu Josef Lazárek, ředitel závodu Darkov.

Územní plán

Zprávu o dalším kroku, který byl měl vést až ke zrušení stavební uzávěry, vítá také Monika Heisigová, předsedkyně občanského sdružení S.O.S. Karviná, jehož členové se od počátku snažili těžbě pod Starým Městem zabránit.

„Jsme samozřejmě rádi, že se věci pohnuly tímto směrem. Je pravděpodobné, že se tady bude zase stavět. Už třeba proto, že OKD má v pozemcích peníze, které bude chtít zúročit,“ říká Heisigová.

Případná nová výstavba ale bude možná až po změně územního plánu.

„Bez toho to nejde. Ovšem takovýto krok není hned, trvá to měsíce. Každopádně by to byl pozitivní signál jak pro soukromé stavebníky, tak pro podnikatele. Už dnes jich ve Starém Městě mnoho působí,“ uvedl náměstek primátora Karviné Miroslav Hajdušík, jenž má těžbu a s ní spojené otázky ve své gesci.

Budou ke koupi pozemky?

Po výkupech v minulých letech vlastní mnoho pozemků ve Starém městě společnost OKD. Jak majitel pozemků a vykoupených domů s těmito nemovitostmi naloží? Nabídne k prodeji? Soukromým zájemcům, nebo developerům? Podle výkonného ředitele OKD Radima Tabáška je zatím předčasné bavit se o konkrétních krocích, Nicméně přiznává, že by se tato lokalita mohla opět rozvíjet a osidlovat.

„Budoucí využití pozemků je podmíněno nalezením koncensu mezi OKD a městem Karviná z hlediska územního plánu. Vzhledem ke skutečnosti, že OKD již neplánuje dobývání v dané lokalitě, existuje samozřejmě možnost celou lokalitu navrátit zpět k možnému rozvoji. Z pohledu současné situace je sdělování jakýchkoliv termínů bezpředmětné,“ reagoval už dříve na dotaz Deníku výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

K TÉMATU: Co zažilo Staré Město během posledních 10 let

Agónie ve Starém Městě propukla koncem roku 2011, kdy těžaři (ne poprvé, pozn. red.) oznámili, že by chtěli pod touto lokalitou těžit. Výkupy nemovitostí a pozemků, s nimiž se začalo někdy v průběhu roku 2014, tuto trochu zapomenutou část Karviné znatelně poznamenaly. Venkovská idyla zůstala, ale postupně přibývalo volných pozemků, na kterých ještě před několika lety stály domy. Desítky domů. Po roce 2010 jich bylo v této čtvrti okolo 200. Zůstala necelá polovina. Při procházce například ulicí U Řeky bezpečně poznáte místa, kde stávaly domy. Třeba podle ovocných stromů a prázdného místa mezi nimi, nebo spousty označených plynových přípojek, které nikam nevedou…

Kvalita života v této historické městské části utrpěla v okamžiku, kdy zmizely poslední zbytky občanské vybavenosti. Hospodu její majitel prodal jako jeden z prvních, zavřela prodejna potravin, nakonec i soukromý koloniál. Lidí ubývalo a držet obchod se nevyplatilo. Z veřejných budov zůstala jen hasičská zbrojnice, Dům PZKO a bývalá škola, kde donedávna fungoval azylový dům pro matky s dětmi. Momentálně je ovšem budova prázdná.